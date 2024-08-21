陸軍戰術輪車撞路樹畫面曝！駕駛低頭瞎摸釀7傷　八軍團說話了

記者陳崑福／屏東報導

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車，20日早上南下前往恆春執行重砲射擊任務，途經屏東縣枋山鄉台26線3.3公里處時，突然衝出車道撞上一旁路樹，造成7人受傷送醫。警方製作筆錄時，駕駛聲稱是方向盤卡死，但如今車內監視器畫面流出，只見駕駛多次低頭拿東西，未注意車前狀況，實情與原先說法似乎有出入。對此，軍方也回應了。

對此，八軍團表示，洪姓中士表示當時感覺車狀出現一點問題，因此進行查看，不是在看手機，但有疑點待釐清，將進一步調查，如確有不安全駕駛行為，會依規定懲處。

▲這台中型戰術輪車事故前駕駛座內狀況 。（圖／翻拍社會事新聞影音）

據悉，這台中型戰術輪車一共載有12人，後方還拖著155榴彈砲，由32歲洪姓男子(中士)駕駛，20日清晨從高雄考潭營區出發，準備南下屏東枋山射擊訓場，為重砲射擊任務做準備。途經枋山鄉楓港國小以南道路時，突然撞上路樹，導致副駕周姓幹部、後車斗6名乘坐的士兵擦挫傷送醫，所幸7人均無大礙。

枋寮警分局表示，警方接獲通報後到場處理，發現是洪姓駕駛開著軍用大貨車，搭載10名軍人沿台26線北往南行駛，行駛至肇事地點駕駛時，疑似因方向盤卡住而往右側偏行至撞上省道旁路樹。駕駛酒測值為0，副駕駛座周男及車斗6人受輕為擦挫傷，7人皆送往恆春基督教醫院就治。

警方偵訊，洪姓駕駛指方向盤卡住釀禍。但根據流出的監視器畫面，洪姓駕駛開車時頻頻低頭，一直伸手去整理東西，一下拿手機一下拿物品，反覆整理擺放，儘管副駕的幹部試圖幫忙，駕駛仍執意自己整理，視線不停移開前方，不料幾秒後就出車禍，至於詳細的肇事原因，有待警方進一步調查。