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社會 社會焦點 保障人權

職軍激戰15歲少女！百貨樓梯+殘障廁所愛3回　沒悔意判囚1年

▲桃園市廖姓男子去年8月透過交友軟體認識未滿14歲少女，認識一週後相約在其住處聊天，廖男卻對少女下手，短短7小時連續3次硬上得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲北市一名志願役士兵與15歲少女在百貨樓梯間發生性關係，遭判刑1年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／台北報導

台北一名志願役士兵曹姓男子，透過手機網路遊戲認識15歲國中少女安安（化名），2人進而交往成為情侶，而曹男明知安安未成年，竟先後在北市某百貨公司的樓梯間、無障礙廁所與安安發生性行為。台北地院審理後，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪共3罪，判處曹男應執行有期徒刑1年，可上訴。

判決指出，曹男和安安去年2月透過手遊認識，之後2人交換IG帳號聯絡，沒多久安安就愛上曹男並與其交往，曹男明知安安未滿16歲，且2人交往初期，安安的老師就告誡過曹男不能與安安有親密關係，但曹仍堅持與女友發生性關係，2人先後在百貨公司樓梯間、無障礙廁所發生3次性行為，

台北地院審理後，曹男一開始辯稱他不知道安安年齡，也不知與未成年少女發生性行為觸法，直到後來才改口坦承犯行，審酌曹男至今仍未與安安及其母親達成調解、和解，認為曹男犯罪後未反省悔過，仍有僥倖取巧之心，並非真誠悔悟，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪共3罪，各處曹男徒刑6月，應執行有期徒刑1年，且不得緩刑，全案仍可上訴。

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