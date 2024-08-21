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快訊／被控非禮女法官與書記官　士院前庭長蔡明宏一審判2年2月

▲▼士林地院前庭長蔡明宏（灰上衣戴藍口罩）否認猥褻女書記官與女法官，5月1日到台北地院開庭前受訪，聲稱「誣賴陷害別人的人，上天是會懲罰他的」。（圖／記者黃哲民攝）

▲士林地院前庭長蔡明宏（中）否認猥褻女書記官與女法官，開庭前受訪，聲稱「誣賴陷害別人的人，上天是會懲罰他的」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

士林地院前庭長蔡明宏被控非禮同院女書記官與女法官，涉犯強制猥褻等罪嫌，蔡不僅被司法院停職、也被監察院彈劾，他堅稱無罪，出庭時受訪宣稱「誣賴陷害別人的人，上天是會懲罰他的！」台北地院審結，今（21日）判決涉犯強制猥褻，分別處1年6月、以及1年徒刑，合併2年2月。可上訴。

士林地檢署今派專人到庭聆判，婉拒回應記者提問。士檢稍後表示，將等收到判決後再研議。

判決理由指出，審酌蔡明宏身為法官，本應保有高尚品格，謹言慎行，且蔡有多年刑事審判經驗，應知悉性侵害事件對被害人衝擊極大，不僅身心受創嚴重，也將造成被害人無法抹滅的痛苦記憶，2位被害人都被鑑定患有創傷後壓力症狀，蔡竟不知潔身自愛，為滿足一己私慾，不尊重2位被害人的性自主決定權，案發後更虛構被害人有誣陷動機，不認罪也沒和解或徵得原諒，行為均應嚴予非難。

蔡明宏在士林地院任職30多年，曾擔任行政庭長，他被控2007年間，以勘查士院淨山活動路線之名，開車載1位女書記官上陽明山，在車內涉環抱女方貼胸吸吮，對試圖反抗的女方說「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整逃下車，最後仍在蔡男瞪視下回車內由蔡男送她下山。

此外，蔡明宏另涉前年（2022年）11月間，假裝關心1位分發不久的年輕女法官，載女法官到陽明山吃飯後，下山時刻意開進「中湖戰備道」旁窄巷內停車，在車內騷擾女法官。

女法官受辱案情，在去年（2023年）6月#Metoo風暴期間，被人上網到「法官論壇」揭露，指外號「蔡董」的蔡明宏對女法官「不只一輪的噁心騷擾」、「噁心就是噁心，沒什麼好說的」。事情鬧開後，受害女法官挺身提告，喊話士林地院與司法院重視本案，切勿輕輕放下。

士林地院立刻免兼蔡明宏當時的審判長職務並調往簡易庭，同時組成性騷擾申評會調查後，認定蔡被指的性騷擾成立，經移送法官評鑑委員會審議，認定蔡不適任法官，移送懲戒法院職務法庭審理，建議「撤職」。

司法院去年11月已將蔡明宏停職，從月領19萬餘元薪資驟減為本俸的一半，僅約2萬元。監察院今年（2024年）3月決議彈劾蔡，批蔡的犯行在類似彈劾案裡情節最嚴重、受害人數也最多，蔡重挫法官形象與職務尊嚴，5位受害人更因此長期處於精神痛苦和陰霾。

蔡明宏不服被彈劾，公開聲明自稱遭「集體誣陷」、有心人帶風向將他形容成「瘋癲不堪、十惡不赦的色狼」，監院卻偏聽虛構的片面之詞，使他名譽遭遇「殺人滅口」般的毀滅。

士林地檢署偵辦查出蔡明宏先前涉非禮女書記官的案情，去年12月一併起訴蔡涉犯強制猥褻等罪嫌，蔡認為本案使他與士林地院處於爭訟對立面，士院對他已有不當偏見，若仍由士院審理本案將「難期公平」，且士院多位法官自請迴避審理他的案情，因此向高院聲請移轉管轄到北院審理。

高院今年2月底裁准蔡明宏的聲請。北院今年5月1日首度開庭，蔡開庭前受訪表示「我還是堅持我沒有對告訴人有性騷擾行為」，其中被控侵犯女書記官的情節，蔡明宏說士林地院早在2008年、2010年間已做行政調查，「說明我沒對她有騷擾行為」。

針對被控非禮女法官的案情，蔡明宏說女方自稱「死都不會忘記她的行車路線與停車地點，但是經過我反駁之後，她又改口說她記錯了」，蔡明宏指女法官說他當時在陽明山前山公園買1杯咖啡，但事後調查購買紀錄，「證明我沒有買這1杯咖啡」。

蔡明宏說，女法官指控他「喝了咖啡，在車上對她騷擾行為，但是我說我沒有之後，她又改變她的說法，說我先對她騷擾，才喝咖啡」可見女法官前後說法不一，蔡並聲稱「誣賴陷害別人的人，上天是會懲罰他的，謝謝各位！」

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