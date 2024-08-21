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社會 社會焦點 保障人權

忠孝橋今維持1車道通行！　「這時段最塞」逾20噸車輛禁行

記者張靖榕／綜合報導

34歲洪姓聯結車司機20日清晨5時許駕駛聯結，途經忠孝橋時，載運H型方形鋼樑疑因未綁妥，掉落重砸高架路面並砸破護欄，還造成橋下2輛車毀損，一度全線封閉。市府全面拚搶通，今（21日）仍僅開放內線一車道通行，預計上午7時至10時最塞。

▲連結雙北的忠孝橋事故，聯結車撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

▲連結雙北的忠孝橋20日發生事故，聯結車撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

洪姓聯結車駕駛20日清晨5時50分，從桃園某鋼鐵公司出發，載運H型方形鋼樑要前往台北雙子星大樓建案，行經事故路段時，超重10噸多的鋼樑位移、繩索鬆脫，當場砸毀忠孝橋高架路面和護欄，碎石還波及到橋下2台停放車輛，所幸未造成人員傷亡。

▲忠孝橋現場畫面曝光。（圖／記者戴上容攝，下同）

▲▼ 鋼樑砸毀忠孝橋，聯結車駕駛上銬移送 。（圖／記者戴上容攝）

新北市長侯友宜當天即了解進度，第一時間通報警察同仁於交通號誌、路口及台一線高架橋入口匝道進行封鎖外，地面道路也必須做好交通疏導，並承諾一定追究業者責任，依公共危險罪送辦，並須負起賠償責任。

新北市府評估，忠孝橋路段要恢復，大概需要2個月時間，另外，現場結構技師也說，初估回復工程約要200萬元。排除事故現場後，警方第一時間將洪送往中興派出所製作筆錄，20日晚間6時許警方將其依公共危險罪移送至新北地檢署，檢方訊後限制住居。

▲▼ 忠孝橋遭撞破 。（圖／新北市工務局提供）

新北市府公布替代路線給通勤民眾了解，同時對橋梁實施「載重量」管控，目前拖板車、貨櫃車等大型車輛一律改道，禁止上忠孝橋。

侯友宜強調，後續市府將進一步討論，對於未來2個月的交通疏導措施一定會及早公布給市民，讓平面的車輛衝擊最小，也能讓在走台一線的人能夠適當的得到指引，能夠順利的轉道轉進台北市。

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