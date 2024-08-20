砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

▲鋼樑砸毀忠孝橋，聯結車駕駛上銬移送 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

忠孝橋於20日清晨5時，被一輛載運H型方形鋼樑的聯結車撞破護欄，事故造成雙北交通大亂。34歲洪姓駕駛聯結車被依公共危險罪移送法辦外，也將面臨巨額賠償。三重警事後也傳喚聯結車公司的負責人曾男，他坦承，洪男來到公司僅短短1個多月，仍在實習階段，這是第一次載運鋼樑，沒想到就發生意外。

據了解，桃園這家鋼鐵廠在20日事故發生前一天就已經先把鋼柱放到車上，洪姓駕駛今天清晨從桃園龍潭上國道，準備要到台北雙子星工程基地。

聯結車加上鋼樑，總重達53.27公噸，而忠孝橋法定載重是43公噸以下，聯結車明顯超載10.27噸，業者坦承，因為鋼柱不可分割，只能闖關上路。此外，肇事的洪姓男子才剛到新公司短短1個月，目前仍屬實習階段，他不只對路況完全不熟，甚至還是第1次載運大型鋼柱。

▲載運鋼樑的聯結車撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝）

肇事聯結車業者曾姓負責人表示，司機的部分的確是公司培訓各方面還不到位，他也表示，有疏失會全權負責，一定會處理到好，包括下面受損的車輛，造成大家社會的不便，尤其今天早上整個道路塞成這樣，跟大家說聲對不起。

而據華光結構技師張凱庭初估，橋面回復金額大概一兩百萬。另外橋下被砸毀2國產汽車尚待估算，洪男這次不僅闖了大禍、有刑責外，也將面臨恐破200萬的巨額賠償費用。

▲忠孝橋現場畫面曝光。（圖／記者戴上容攝，下同）