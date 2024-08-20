　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

振興國旅？他逆風曝「觀光客不來更開心」：讓花蓮好好休息2年吧

今年花蓮觀光業績「雪崩式下滑」，有關部門與不少政治人物紛紛喊出「振興國旅」口號，然而近日有自稱花蓮人的網友逆風發文，表示觀光客不來更開心。（示意圖／翻攝pixabay）

▲今年花蓮觀光業績「雪崩式下滑」，有關部門與不少政治人物紛紛喊出「振興國旅」口號。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

403花蓮強震後，鐵、公路一度中斷，至今尚未全部恢復，再加上隨後的颱風、地震，造成今年花蓮觀光業績「雪崩式下滑」，多家餐廳、旅宿宣布熄燈。為此，有關部門與不少政治人物紛紛喊出「振興國旅」口號，然而近日有自稱花蓮人的網友逆風發文，表示「觀光客不來更開心」，呼籲大家：「讓花蓮好好休息兩年吧。」

一名網友在PTT八卦版以「花蓮人其實不喜歡觀光客？」為題發文，表示並不是所有花蓮人都喜歡觀光客，至少有一部分人是不喜歡甚至討厭的。這名網友指出，現在花蓮有許多店家、民宿都是外地人來此開業，把定價定得很高，連帶讓周遭物價都攀升。他形容「一個農產品家禽幾乎能自給自足的地方，居然物價貴到堪比雙北，很神奇吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉例，東大門夜市物價在他看來明明「貴到爆」，可是不知道是不是被墾丁坑多了，外地人竟然可以接受。他覺得物價房價被觀光客炒到比宜蘭還高，本地人實在受不了，所以「觀光客不來我們更開心」。還表示「地震後，最好無意義沒競爭力的店家多倒一點，也許物價也能正常一點。去蕪存箐不好嗎？」他呼籲「讓花蓮好好休息兩年吧。」

對此，許多網友紛紛留言：「不做生意的當然不喜歡，我金山人搞到休假都不想回鄉了」、「確實沒吃觀光收入的有些人會這樣」、「宜蘭人也不喜歡，周末變超擠」、「我新竹人沒在竹科上班也不喜歡竹科啊，把物價房價用的超貴城市建設還跟屎一樣」。

還有同為花蓮人的網友補充：「觀光補助在地人爽不到，房價飆升自住的爽不到，帶動物價倒是有苦到，而且這些民宿跟網紅店，平常根本不鳥在地住戶，要倒快倒一倒，爽。」

但也有人提醒：「沒觀光，花蓮收入怎麼來？」、「主要是錢，花蓮不靠觀光養不起這麼多人」、「人來得愈少，價值愈低，被分配資源愈少。」

延伸閱讀
用餐也要「博愛座」？點餐回來遭老人霸位　全場開轟：店家失責
必勝客不提供辣椒粉、胡椒粉！消費者傻眼　業者回應了
遠赴西雅圖與男友共度七夕　中國女子遭「扭斷脖子」橫死浴室

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

陸女娃趴電梯門哭鬧遭夾手！　爸媽聽哭聲趕來1招機智救援

相關新聞

一撞就爛！網傳忠孝橋是「海砂橋」新北市府回應了

一撞就爛！網傳忠孝橋是「海砂橋」新北市府回應了

連接台北市與新北市的的重要道路忠孝橋，今（20）日上午因為聯結車翻覆的關係，造成忠孝橋全線癱瘓，不少趕著上班的民眾都卡死在忠孝橋上動彈不得。目前忠孝橋已經恢復單線通車，新北市工務局養工處長鄭立輝表示，預計修復工程要2個月的時間。而面對民進黨議員邱婷蔚指稱「忠孝橋是海砂橋」一事，新北市府也說話了。

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

婆婆財產三代不愁吃穿！幫孫女取名「招弟」人妻煎熬

婆婆財產三代不愁吃穿！幫孫女取名「招弟」人妻煎熬

1圖對比沖繩「墾丁6點完勝」！網卻酸爆：盤子

1圖對比沖繩「墾丁6點完勝」！網卻酸爆：盤子

即／爆料李孟諺帳號遭盜用　IP在美國

即／爆料李孟諺帳號遭盜用　IP在美國

關鍵字：

PTT花蓮周刊王

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面