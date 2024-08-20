振興國旅？他逆風曝「觀光客不來更開心」：讓花蓮好好休息2年吧

▲今年花蓮觀光業績「雪崩式下滑」，有關部門與不少政治人物紛紛喊出「振興國旅」口號。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

403花蓮強震後，鐵、公路一度中斷，至今尚未全部恢復，再加上隨後的颱風、地震，造成今年花蓮觀光業績「雪崩式下滑」，多家餐廳、旅宿宣布熄燈。為此，有關部門與不少政治人物紛紛喊出「振興國旅」口號，然而近日有自稱花蓮人的網友逆風發文，表示「觀光客不來更開心」，呼籲大家：「讓花蓮好好休息兩年吧。」

一名網友在PTT八卦版以「花蓮人其實不喜歡觀光客？」為題發文，表示並不是所有花蓮人都喜歡觀光客，至少有一部分人是不喜歡甚至討厭的。這名網友指出，現在花蓮有許多店家、民宿都是外地人來此開業，把定價定得很高，連帶讓周遭物價都攀升。他形容「一個農產品家禽幾乎能自給自足的地方，居然物價貴到堪比雙北，很神奇吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO舉例，東大門夜市物價在他看來明明「貴到爆」，可是不知道是不是被墾丁坑多了，外地人竟然可以接受。他覺得物價房價被觀光客炒到比宜蘭還高，本地人實在受不了，所以「觀光客不來我們更開心」。還表示「地震後，最好無意義沒競爭力的店家多倒一點，也許物價也能正常一點。去蕪存箐不好嗎？」他呼籲「讓花蓮好好休息兩年吧。」

對此，許多網友紛紛留言：「不做生意的當然不喜歡，我金山人搞到休假都不想回鄉了」、「確實沒吃觀光收入的有些人會這樣」、「宜蘭人也不喜歡，周末變超擠」、「我新竹人沒在竹科上班也不喜歡竹科啊，把物價房價用的超貴城市建設還跟屎一樣」。

還有同為花蓮人的網友補充：「觀光補助在地人爽不到，房價飆升自住的爽不到，帶動物價倒是有苦到，而且這些民宿跟網紅店，平常根本不鳥在地住戶，要倒快倒一倒，爽。」

但也有人提醒：「沒觀光，花蓮收入怎麼來？」、「主要是錢，花蓮不靠觀光養不起這麼多人」、「人來得愈少，價值愈低，被分配資源愈少。」

延伸閱讀

▸ 用餐也要「博愛座」？點餐回來遭老人霸位 全場開轟：店家失責

▸ 必勝客不提供辣椒粉、胡椒粉！消費者傻眼 業者回應了

▸ 遠赴西雅圖與男友共度七夕 中國女子遭「扭斷脖子」橫死浴室