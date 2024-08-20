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世新大學財金系站穩AI數位時代　模擬金融市場環境供實作與競賽

圖一：世新大學財務金融學系每年舉辦「世新盃」模擬交易競賽成為一大特色。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學財務金融學系每年舉辦「世新盃」模擬交易競賽成為一大特色。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

AI技術創新推升金融科技應用，世新大學財務金融學系長期著重培育跨領域財金菁英，為學生在財富管理與投資規劃、金融服務與媒體行銷、金融科技與數據分析等不同層面開設一系列課程，培育成為具備全球視野、創新思維與實務操作能力的金融人才。每年也舉辦「世新盃」模擬交易競賽，吸引全校不同科系學生參與，不僅成為世新財金系的一大特色，也提供全校學生一個提升金融知識與實務操作的跨域舞台。

圖二：世新財金系與英國頂尖學府建立雙聯合作計畫，圖為薩塞克斯大學教授蒞校演講。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新財金系與英國頂尖學府建立雙聯合作計畫，圖為薩塞克斯大學教授蒞校演講。

持續創新、引領金融教育風潮的世新大學財金系，將人工智慧、機器學習、金融大數據等前沿科技融入競賽內容，包括已舉辦四次的「世新盃」人工智慧股價預測競賽，將理論與實務互相結合，讓學生更加熟悉程式語言。多年來的競賽歷程中，「世新盃」模擬交易競賽與人工智慧股價預測競賽，培養出眾多優秀的金融人才，像是動見資本AI資料分析師劉亭希、美國開拓重工商業智能分析師涂立倫、科智企業AI數據分析工程師郭姿李、元大銀行軟體設計工程師趙苓鈺等AI領域優秀校友，他們所展現出的敏銳市場洞察力和卓越的交易能力，受到了學界和業界的高度認可，奠定了職業發展的堅實基礎，進入國內外知名金融機構，成為金融行業的中堅力量。

世新大學財金系主任徐苑玲表示，世新不僅重視學生在傳統學科上的發展，更致力於提供最前沿的學習資源，讓學生在快速變遷的全球環境中脫穎而出。新學年也引進了一項全新的學習工具「模擬交易系統」，專為教學環境設計的數位金融教育平台，使用與現實市場同步的數據，即時學習市場動態，了解如何在各種經濟狀況下做出明智的投資決策，無論是股票、債券、期貨還是外匯，可以全面掌握各類金融產品的交易技巧，結合世新財金系教授團隊，理解和應用各種金融理論，藉此培養批判性思維、風險管理能力和數據分析能力，掌握現代職場中不可或缺的核心技能。

圖三：世新財金系學生擁有AI數位金融與媒體行銷等跨領域專業，受邀參加台北國際金融博覽會展現所學成果。（圖／世新大學提供）

▲ 世新財金系學生擁有AI數位金融與媒體行銷等跨領域專業，受邀參加台北國際金融博覽會展現所學成果。

世新大學財金系一年級新生，在「探索財務與金融」入門課程，就能接軌業界多家券商採用的「模擬交易系統」，操作股票、債券、期貨等多種金融工具，同時提升學習的趣味性與提早確立財金領域的職業目標。延伸至大二至大四的多門專業課程中，如投資學、期貨與選擇權、產業分析、機器學習及金融大數據，學生將在整個學習過程中持續接觸虛擬交易系統，積累寶貴的實務操作經驗。包括如何運用機器學習技術來分析市場數據，以及如何在金融大數據中挖掘投資機會，進一步拓展至量化交易，以及透過程式交易功能的編寫實作，自動化選擇投資標的，提高交易精確度和效率，大幅提升學生在金融科技領域的競爭力。

支持學生站穩AI數位金融時代，世新財金系近日也與英國兩所頂尖學府——薩塞克斯大學（University of Sussex）和倫敦大學皇家霍洛威學院（Royal Holloway, University of London）宣布建立雙聯合作計畫，包括「3+1學碩士」和「1+1雙碩士」雙聯學制，而在「臺灣2050淨零排放」的轉型目標下，世新也在今年3月與證券暨期貨市場發展基金會（證基會）締約合作備忘錄，攜手培育「綠領」ESG永續金融人才，通過種種教學資源共享和學術交流，提升教學與研究質量，持續為世新學生提供更廣闊的學習平台和國際視野。

圖四：世新大學校長陳清河（左）與證基會董事長張傳章（右）簽署合作備忘錄。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（左）與證基會董事長張傳章（右）簽署合作備忘錄。

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