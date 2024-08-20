1圖對比沖繩「墾丁6點完勝」！網卻酸爆：可以被坑得明明白白

▲墾丁近來觀光慘澹，讓業者叫苦連天。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

疫情後國旅依舊慘澹，除了東部受到天災影響，觀光勝地墾丁因為住宿價格高昂，導致景氣下滑。有網友就列出墾丁和日本沖繩的比較，7點幾乎都是墾丁完勝，掀起一番討論。

觀光署統計，疫前每月墾丁海水浴場遊客量皆可破2萬人次，今年1至6月僅1萬多人，業者苦不堪言，直呼今年國旅狀況是近年最差，且遊客僅一半是台灣人。

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據《中國時報》報導，業者指出墾丁旅遊一直沒政策補助，盼轄管單位趁此機會輔導，並整頓沙灘業者亂象，起碼雨傘可統一規格，「沙灘漂亮了，遊客自然想回來，去過許多國家旅遊，相信墾丁的海還是很有競爭力」。此外，另名業者澄清，墾丁近年淡旺季價格皆合理，沒大家想像中貴，墾丁大街物價則是受房租、攤位費推抬，背後營運成本也須考量。

有網友在臉書《爆廢公社》貼出一張對比圖，寫下：「我大墾丁完勝」，包括沙灘陽傘數量、酒店價格、攤販物價、海產價格等7點進行比較。

▲墾丁和沖繩的觀光比較。（圖／翻攝自爆廢公社）

1.沙灘陽傘數量

墾丁至多400支，沖繩少於200支。

2.沙灘酒店價格

墾丁和沖繩一樣，平日皆5000元上下。

3.測速照相機密集度

墾丁下交流道，2段區間來回28處有移動和固定測速照相；沖繩移動式6處，固定1處。

4.帝王人行道覆蓋率

墾丁極低，多有違停；沖繩在觀光區及主幹道。

5.可隨意停車處所

墾丁在人行道與路中央，沖繩則需付費停車。

6.海產價格

墾丁依斤兩制和時價，沖繩有明標價格。

7.攤販物價

墾丁人情味無價，售價需加10%稅。

貼文一出，引來大票網友狠酸：「說得很好，我選沖繩」、「沖繩真的讚」、「還是去沖繩就好，近又便宜」、「墾丁可以去，盡量不要消費」、「盤子丁，下去囉，倒一倒」、「墾丁最大的優點就是語言相通，你可以被坑得明明白白」、「墾丁重新打掉重練囉」。

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