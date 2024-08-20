▲王陽明近來因「娘砲言論」遭炎上。（圖／記者黃克翔攝）

記者張鈜閔／綜合報導

藝人王陽明近日宣傳新片《角頭－大橋頭》時，一句「我不比娘砲動作」遭網友批評發言不當，對此教育部今也發文呼籲「不被他人限制自己的模樣，也不批判他人的模樣，讓臺灣社會往性別平等的方向更向前一步」。

教育部臉書發文問，「女生不可以像男人婆、男生不可以像娘砲，成長過程中，你是不是聽過類似的話？」，指出「娘砲」、「男人婆」這些詞語背後都隱含一個觀念，男/女生應該要有「男/女生的樣子」，要是不符合的話，就發明帶有貶義的詞彙來專門批評、嘲諷。甚至不少人因此遭受壓迫、排擠、霸凌，被迫去符合社會框架下 「男/女生的樣子」。

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教育部表示「為什麼，因為是什麼性別，就得是什麼樣子？」，呼籲「是什麼樣子」該由自己決定！」，不被他人限制自己的模樣，也不批判他人的模樣，「讓臺灣社會往性別平等的方向更向前一步。」

▲王陽明在電影宣傳會中拒和女粉絲「手比愛心」，事後更留言「我不比娘砲動作」。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

王陽明最近在宣傳電影《角頭－大橋頭》時，沒有與女粉絲合比愛心，改以拍拍手回應，隨後更留言「我不比娘砲的動作」，被外界批評是「歧視」、「霸凌」。他則透過限動表態：「我一直以來都做自己。不喜歡我也沒關係，但我不會為了你們不喜歡我去改變自己。」