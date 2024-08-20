不比愛心是自由！她點出王陽明「被炎上關鍵」：這發言很角頭

▲王陽明。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

記者曾筠淇／綜合報導

男星王陽明近日宣傳電影《角頭－大橋頭》，因為沒有和女粉絲比愛心，還說「我不比娘砲的動作」，因此被部分人解讀是歧視和霸凌，不過他則強調他是做自己，不會去改變自己。對此，常分享時事的陳沂認為，王陽明或許根本沒搞清楚自己被炎上的原因。

王陽明日前宣傳《角頭－大橋頭》時，因為拒絕與粉絲比愛心，並說「我不比娘砲的動作」而被炎上。面對外界批評，王陽明說「我就是我，我一直以來都做自己，不喜歡我也沒關係，但我不會為了你們不喜歡我去改變自己」、「不比娘砲動作也是我的個人自由」。

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事後時代力量主席王婉諭評論，這些詞彙可能對別人造成一生的陰影，「可以不要再戲謔男性的陰柔、女性的陽剛嗎？」台灣性平教育協會也表示，他們支持每個人做自己，但王陽明的做自己，卻讓不符合主流性別氣質的人無法做自己，「不需要透過貶低、排斥特定的性別氣質，來展現自己是什麼樣的人」。

針對此事，陳沂也在臉書上發文表示，她覺得王陽明或許根本沒有搞清楚自己被炎上的點，比不比愛心確實是個人自由，但是使用了「娘砲」一詞，就是歧視和刻板印象的展現，「但這發言很角頭啦」。

《角頭》製片張威縯（宏哥）則發文表示，「是我讓Sunny王陽明在宣傳期把自己完全投入到麥可的狀態，他真的太進入麥可了，他已經忘了他是人見人愛的Sunny Boy王陽明，可是他並不是外界所說的囂張行徑，我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了！」他同時強調王陽明沒有刻意要冒犯任何人，「有問題也是我給他錯誤的任務，如有冒犯任何人請大家寛容我的私心，只為討好觀眾忘了藝人該有的保護措施！我一鞠躬」。