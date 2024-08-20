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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深化台美關係！　國民黨觀選團與美議員暢聊科技、經貿、文化

▲國民黨觀選團與美聯邦議員暢聊民主、科技與文化等議題。（圖由國民黨提供）

▲國民黨觀選團與美聯邦議員暢聊民主、科技與文化等議題。（圖／國民黨提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨觀選團昨抵達美國，出席在芝加哥舉行的民主黨全國黨代表大會。稍早台灣時間20日凌晨、芝加哥時間19日中午，我國駐美代表處於芝加哥主辦歡迎茶會，許多美方參眾議員與會。國民黨觀選團成員於會中與美國會議員們針對台美關係深化、科技經貿往來、文化產業交流，進行深入的討論與互動。

國民黨立委葛如鈞致詞時，強調美國與台灣的友好交流的重要性，以及國民黨堅定捍衛人權與自由的決心，葛如鈞提及科技、人工智能、機器人技術的重要性日益增加，強調中華民國與美國的關係將在未來科技產業上扮演關鍵角色，期待未來在雙方的國會都能有更多的合作與強化關係的交流與學習機會。

在茶會中，國民黨觀選團成員也與聯邦眾院國會台灣連線共同主席康奈利（Gerry Connolly, D-VA）、聯邦眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu, D-CA）、聯邦眾院歲計委員會民主黨副首席議員趙美心（Judy Chu, D-CA）、聯邦眾議員甘迺迪（Tim Kennedy, D-NY）、關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）等人，分別針對如何維護台灣民主自由、能源政策、國家安全等議題進行交流。

康奈利在致詞中特別強調對於台灣的支持，回憶起第一次訪問台灣時是1988年，當時的總統是蔣經國先生，「我們將捍衛這座島嶼上出現的充滿活力的民主」，更強調會確保在美國國會與台灣站在一起的決心。

劉雲平的流利中文發言驚豔全場，出生於台灣自幼隨父母移民美國，展現對於台灣的熟悉與支持，也在演講中期待民主黨在面對種族歧視問題上能有更多的和平與友善的解決辦法，強調在印太地區與民主夥伴們建立完整聯盟的重要性，期待美台有更多的合作交流，強化區域的和平穩定。

國民黨發言人楊智伃與趙美心交流時也提及，趙美心曾在2013年與2015年與國民黨主席朱立倫會面，與朱立倫及國民黨皆有長期的交流與互動，趙美心也表達對於台灣的支持，尤其關注台灣在科技的發展，在與其互動中更能感受到其對於台灣的重視與支持。

甘迺迪也向國民黨代表團表示，非常希望能有機會能到台灣參訪，不管是科技、文化或是城市的交流都非常歡迎。

國民黨立委許宇甄受訪表示，在朱立倫的領導之下，國民黨強化「親美、友日、和陸」路線，在成立駐美代表處後更積極與全美國會議員互動，希望在這次觀選團的過程中，能有更多交流、溝通的機會，持續深化國民黨對美關係。

國民黨立委邱若華與關島總督古蕾露談到關島和台灣有多處相似的地方，不管是多元文化 、原民文化以及地理位置，也討論到希望台灣與關島能恢復直航，促進台灣與關島的觀光、醫療、學術以及農業的交流。

隨後國民黨觀選團也出席眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries, D-NY）主持的紐約與芝加哥聯合酒會，與眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）、眾院民主黨競選委員會主席戴碧妮（Suzan DelBene, D-WA）、國會非裔議員、連線主席霍斯佛德（Steven Horsford, D-NV）、聯邦眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi, D-NY）、聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland, D-WA）、聯邦眾議員格林（Al Green, D-TX）等人互動熱絡、交談甚歡。

▲國民黨觀選團與美聯邦議員暢聊民主、科技與文化等議題。（圖由國民黨提供）▲國民黨觀選團與美聯邦議員暢聊民主、科技與文化等議題。（圖由國民黨提供）

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