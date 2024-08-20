今日天氣變化3階段「降雨熱區曝」　晚上雨才停

記者蔡亞樺／台北報導

今（20日）天氣變化3個階段，氣象專家林得恩指出，西南風逐漸減弱中，白天中南部仍有局部較大雨勢，午後北台灣及其他山區易有雷陣雨，晚上開始水氣減緩，各地降雨減弱或停止。

▲西南風逐漸減弱。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日天氣，由於台灣仍還處於大低壓帶中，環境風場為西南風，水氣偏多，中南部（包含平地或山區）及澎金馬白天不定時都有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

今日天氣變化的3個階段，林得恩指出，清晨至上午階段，對流系統自外海移入，南部有局部大雨或豪雨的機率。白天階段，中南部雨勢稍稍趨緩，不過仍有局部較大雨勢；午後，換到北台灣地區及其他山區易有雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

他表示，晚上開始階段，由於西南風減弱，水氣明顯減緩，各地降雨逐漸減弱或停止。氣溫方面，中南部高溫約在30至33度之間，其他地區在33至36度，台東地區為35至37度。

中央氣象署則指出，今天台灣仍處於大低壓帶中，水氣偏多，且西南風持續影響，中南部地區及澎、金、馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且在清晨至上午雨勢較明顯，預估中午過後雨勢逐漸趨緩，其他地區上半天大致多雲。

氣象署表示，午後留意北台灣地區及其他山區易有雷陣雨發生，並有局部大雨的機率；由於環境相當不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，外出請注意天氣的變化，建議都要攜帶雨具。