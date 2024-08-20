未來10天雨區曝　賈新興：9月中起環境有利颱風生成

▲雲雀颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第9號颱風「雲雀」，中央氣象署預估，未來路徑向北移動，對台灣並無直接影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（20日）在臉書指出，9月中旬起環境有利颱風生成，並持續至10月。

近期天氣部分，賈新興表示，明天清晨嘉義以南有局部短暫雨，午後北北基桃、北部山區、中投及宜花有局部短暫陣雨。周四至周五，午後北部山區、宜蘭及花東山區有局部短暫陣雨。今起至周五，台東有局部焚風發生的機率。

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他表示，周六午後台中以北及宜花東有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨；周日午後山區及宜花東有局部短暫陣雨，北北基亦有零星短暫陣雨。

▲賈新興預測，9月中旬起環境有利颱風生成，並持續至10月。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

他說，下周一午後北部山區及苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨；深夜，西半部有局部短暫雨。下周二至周四，深夜至隔天清晨，西半部有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

至於近期有無颱風生成機會，賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象，9月中旬起環境有利颱風生成，並持續至10月。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

中央氣象署預報員黃恩鴻分析，未來一周是高壓的環境，有熱帶擾動在高壓南側，預估要發展的機會不高。氣象署觀測，雲雀今晨2時中心位在台北東北方630公里海面上，向北移動，強度發展有限，對台灣天氣無直接影響。