　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

頂呱呱悄賣「飛天小女警隱藏版周邊」！網一看驚呼：發瘋

▲▼頂呱呱推隱藏版魔人啾啾棒球帽。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

▲頂呱呱推隱藏版魔人啾啾棒球帽周邊。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣人氣速食品牌「頂呱呱」今年7月跨界找來美國超夯卡通《飛天小女警》合作，聯手打造一系列超粉嫩包裝、限定美食、周邊小物，可愛爆表。今（19）日又悄悄開賣隱藏版周邊「魔人啾啾棒球帽」，讓大批鐵粉一看直呼「發瘋」、「好可愛哦」，討論超熱烈。

▲▼頂呱呱推隱藏版魔人啾啾棒球帽。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

▲魔人啾啾棒球帽有超帥魔人啾啾拿炸雞的刺繡圖。

頂呱呱今（19）日開賣隱藏版周邊「魔人啾啾棒球帽」，選用黑色棒球帽搭配魔人啾啾拿著雞腿的刺繡圖案，棒球帽後方還繡有MOJO JOJO字樣，暗黑又帥氣，加購價499元，貼文一出吸引不少網友留言「好看餒」、「好可愛」、「我想要」；而搭配花花、泡泡、毛毛刺繡的淺卡其色「微甜刺繡棒球帽」也熱烈販售中。

▲▼「頂呱呱X飛天小女警」首度跨界聯名開箱。（圖／記者蕭筠攝）

▲微甜刺繡棒球帽已經開賣、美好隨行吸管杯8月26日起上市。（圖／記者蕭筠攝）

除外，「美好隨行吸管杯」則將於8月26日開賣，杯身上看得到滿滿飛天小女警身影及限定圖案，秒勾起童年回憶，少量現貨販售，加購價520元，預購至8月31日，預計10月下旬到貨，只要於門市任一消費即可加購。

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

另，肯德基至9月16日前則有全新「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」等吃，打破一般傳統麵衣，選用馬鈴薯絲包裹著鮮嫩無骨脆雞烹炸，酥脆口感再升級，而薯絲「炸裂」的奇特外型更讓無骨脆雞直接變身「小怪獸」模樣，吸睛度十足，最後撒上8種辛香料製成的「香辛椒鹽粉」，增添蒜鹹香口感；還有全新台農黃金地瓜揉製成的「地瓜QQ條」，通通不能放過。

脆薯薯無骨脆雞單點165元起，餐點內容包括5塊炸雞、2條地瓜QQ條，並以隨行桶方式盛裝；還提供一系列套餐組合，售價170元起，炸雞控肯定要搶嚐鮮。

【你可能也想看】

►必勝客不給辣椒粉、胡椒粉了！業者：近期供貨不穩停止供應
►萊恩、桃子罐超Q！Kakao Friends聯名手搖杯來了　4大周邊快看
►手搖飲「大杯純茶下殺15元」爽喝8天！紅茶、綠茶都有

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

頂呱呱悄賣「飛天小女警隱藏版周邊」！網一看驚呼：發瘋

7-11首推8oz小杯精品咖啡！搭甜點只要半價30元　午茶組合百元有找

【廣編】2024 TOTO絢彩系列新上市　豐富色系與質感選擇

綠色網購！東森購物攜手7-ELEVEN　擴大循環袋回收

全家開賣越南咖啡！8款越式美食「火腿麵包、牛肉寬粉」一次看

美國醫生推薦的頂級純淨藻油！高優質Omega-3新選擇　知名會員制賣場獨家上市

必勝客不給辣椒粉、胡椒粉了！業者：近期供貨不穩停止供應

蛋捲冰淇淋買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周限定開吃

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

頂呱呱悄賣「飛天小女警隱藏版周邊」！網一看驚呼：發瘋

7-11首推8oz小杯精品咖啡！搭甜點只要半價30元　午茶組合百元有找

【廣編】2024 TOTO絢彩系列新上市　豐富色系與質感選擇

綠色網購！東森購物攜手7-ELEVEN　擴大循環袋回收

全家開賣越南咖啡！8款越式美食「火腿麵包、牛肉寬粉」一次看

美國醫生推薦的頂級純淨藻油！高優質Omega-3新選擇　知名會員制賣場獨家上市

必勝客不給辣椒粉、胡椒粉了！業者：近期供貨不穩停止供應

蛋捲冰淇淋買1送1！麥當勞「6大優惠券」本周限定開吃

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

超兇女店員「細肩帶上班」慘被報警檢舉！眾人怒：比20年前還封建

消費熱門新聞

美國醫生推薦的頂級純淨藻油　高優質Omega-3新選擇

全家開賣越式咖啡！8款越南美食新品一次看

7-11首推8oz小杯精品咖啡半價！

麥當勞6大優惠券本周限定開吃！

大杯拿鐵、雪糕買1送1！超商周末優惠一次收

必勝客連2天13吋大比薩下殺半價吃

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

必勝客不給調味粉！業者證實了

漢堡王「激省優惠券」爽吃48天！

頂呱呱開賣飛天小女警隱藏版周邊！

7-11多入優惠82折加價限量小車

生長曲線落後三大飲食重點需把握

更多熱門

相關新聞

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

曾是台南市長推薦名單的人氣小吃「山記魚仔店」，昨日無預警熄燈，結束長達25年營業。而在消息傳出後，許多老客人直呼「好可惜喔」、「好突然」、「我回台南必吃的早餐沒了」。

八月堂可頌買1盒送1盒今天11點開搶

八月堂可頌買1盒送1盒今天11點開搶

「RAW」今日中午開放第二波訂位

「RAW」今日中午開放第二波訂位

嘉義新港8大必吃小吃、景點懶人包

嘉義新港8大必吃小吃、景點懶人包

麥當勞6大優惠券本周限定開吃！

麥當勞6大優惠券本周限定開吃！

關鍵字：

美食情報美食雲頂呱呱肯德基飛天小女警

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面