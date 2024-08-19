頂呱呱悄賣「飛天小女警隱藏版周邊」！網一看驚呼：發瘋

▲頂呱呱推隱藏版魔人啾啾棒球帽周邊。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣人氣速食品牌「頂呱呱」今年7月跨界找來美國超夯卡通《飛天小女警》合作，聯手打造一系列超粉嫩包裝、限定美食、周邊小物，可愛爆表。今（19）日又悄悄開賣隱藏版周邊「魔人啾啾棒球帽」，讓大批鐵粉一看直呼「發瘋」、「好可愛哦」，討論超熱烈。

▲魔人啾啾棒球帽有超帥魔人啾啾拿炸雞的刺繡圖。

頂呱呱今（19）日開賣隱藏版周邊「魔人啾啾棒球帽」，選用黑色棒球帽搭配魔人啾啾拿著雞腿的刺繡圖案，棒球帽後方還繡有MOJO JOJO字樣，暗黑又帥氣，加購價499元，貼文一出吸引不少網友留言「好看餒」、「好可愛」、「我想要」；而搭配花花、泡泡、毛毛刺繡的淺卡其色「微甜刺繡棒球帽」也熱烈販售中。

▲微甜刺繡棒球帽已經開賣、美好隨行吸管杯8月26日起上市。（圖／記者蕭筠攝）

除外，「美好隨行吸管杯」則將於8月26日開賣，杯身上看得到滿滿飛天小女警身影及限定圖案，秒勾起童年回憶，少量現貨販售，加購價520元，預購至8月31日，預計10月下旬到貨，只要於門市任一消費即可加購。

▲肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

另，肯德基至9月16日前則有全新「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」等吃，打破一般傳統麵衣，選用馬鈴薯絲包裹著鮮嫩無骨脆雞烹炸，酥脆口感再升級，而薯絲「炸裂」的奇特外型更讓無骨脆雞直接變身「小怪獸」模樣，吸睛度十足，最後撒上8種辛香料製成的「香辛椒鹽粉」，增添蒜鹹香口感；還有全新台農黃金地瓜揉製成的「地瓜QQ條」，通通不能放過。

脆薯薯無骨脆雞單點165元起，餐點內容包括5塊炸雞、2條地瓜QQ條，並以隨行桶方式盛裝；還提供一系列套餐組合，售價170元起，炸雞控肯定要搶嚐鮮。