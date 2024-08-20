賺外快賣100包毒咖啡包　台北男獲緩刑原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

有正當工作的男子阿榮（化名）為了賺外快，與2名網友合作，在網路上販售毒品咖啡包，去年7月間與買家相約面交100包毒品咖啡包（2萬500元），沒想到買家是警察假扮的，他當場被逮。士林地院法官日前審理此案，考量到阿榮是初犯，過去沒有前科，交易最終也沒有完成，於是依共同販賣第三級毒品未遂罪，判處他有期徒刑1年10個月，緩刑4年。

▲4-甲基甲基卡西酮是合成毒品，屬於中樞神經興奮劑，服用後會造成心悸、血壓升高、幻覺、暴力、痙攣等副作用，最嚴重可能致死。（示意圖／記者張君豪翻攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿榮明知4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）屬於毒品危害防制條例第2條第2項第3款所列的第三級毒品，仍與2名網友合作，在社群平台發文暗示販賣毒品的訊息，結果在去年7月間被執行網路巡邏勤務的警察發現。

警察隨即假扮成買家，與阿榮等人談妥購買100包毒品咖啡包，價格為2萬500元。阿榮依照指示駕駛租來的汽車前往面交地點，正準備向「買家」收取價金時，立刻被表明身分的警員當場逮捕。

士林地院法官認為，阿榮販賣的對象只有一人，交易數量僅有一次（未遂），販賣數量以及獲利金額都不多，與長期大量販售散布毒品的販毒集團不同，考量到他是初犯，過去沒有任何前科，犯後不僅坦承犯行，還積極配合警方查緝，頗具悔意，最終依共同販賣第三級毒品未遂罪，判處他有期徒刑1年10個月，緩刑4年，還要向公庫支付6萬元，全案仍可上訴。