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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2024暑期電影總票房突破100億元　「抓娃娃」31.14億暫列榜首

▲沈騰及馬麗主演的電影《抓娃娃》在大陸2024暑期檔暫居票房冠軍。（圖／翻攝央視）

▲沈騰及馬麗主演的電影《抓娃娃》在大陸2024暑期檔暫居票房冠軍。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

根據大陸影視APP「燈塔專業版」數據顯示，截至8月17日23時25分，2024年暑期檔（6月至8月）檔期總票房（含預售）突破100億元人民幣（約441億元新台幣），沈騰、馬麗主演的《抓娃娃》以31.14億元人民幣（約137.35億元新台幣）暫列暑期檔票房第一。

▲沈騰及馬麗主演的電影《抓娃娃》在大陸2024暑期檔暫居票房冠軍。（圖／翻攝央視）

▲阮經天和張家輝主演的警匪片《重生》。（圖／翻攝央視）

《紅星新聞》報導，截至8月18日，暑期檔已有138部影片上映或定檔，類型題材上豐富多樣，涵蓋了喜劇片、動作片、犯罪片、愛情片等。據了解，接下來暑期檔還有多部影片上映，包括有葛優、王俊凱的《刺蝟》，沈騰、張雨綺的《逆鱗》，佟麗婭、黃明昊的《假如，我是這世上最愛你的人》等影片。

▲沈騰及馬麗主演的電影《抓娃娃》在大陸2024暑期檔暫居票房冠軍。（圖／翻攝央視）

▲《抓娃娃》在大陸2024暑假檔期已開出31.14億元人民幣的票房。（圖／翻攝央視）

截至目前，當前檔期票房榜前3位為《抓娃娃》（31.14億元人民幣）、由張鈞甯和吳鎮宇主演的《默殺》（13.45億元）及彭昱暢、周也主演的《雲邊有個小賣部》（4.98億元）。

電影《抓娃娃》講述沈騰和馬麗主演的西虹市首富馬成鋼和春蘭夫婦，為了將兒子馬繼業培養成合格的家族接班人，決定隱藏真實財富、開啟反向養娃之路的故事。該片由大陸兩大搞笑演員合力演出，加上呈現「挫折教育」的甘苦，呈現出笑中帶淚的複雜性，深受觀眾喜愛，締造了優異的票房成績。

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