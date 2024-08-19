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大陸 大陸焦點 特派現場

畢業北京名校！網傳33歲女子面試都落榜　租屋「活活餓死」無人知

▲▼33歲女子餓死在租屋。（圖／翻攝自頂端新聞）

▲33歲女子餓死在租屋。（圖／翻攝自頂端新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微信公眾號「貞觀」16日發布《一個外地女孩，死在了我出租的公寓》一文，作者是十二橡樹，作者自稱一寧夏女子死在自己西安的30樓出租公寓，「她幾乎是在極度的孤獨中死去的。」文章發出後，不少網友就文內相關細節質疑真實性。8月19日上午，西安市公安局及西安市刑偵局核實，工作人員稱相關細節無法透露，對反映情況進行了登記。

據《頂端新聞》報導，在「貞觀」的前述文章中寫道，死者1991年生，來自寧夏西海固一山區，畢業於北京一所名校，職業為會計，當時正在西安找工作。

作者稱，女子疑似餓死。文中描述該事件發生於今年6月，房子是女子4月租住，是一個50平方公尺的單身公寓，租金為半年1萬多元（人民幣，下同）。

作者寫道，女子畢業後幾年一心想考公務員，取得多次筆試第一的成績，但連連因面試環節落榜。事發後警方介入，作者說，女子骨灰被家屬扔掉，已給予死者家人撫恤金，同時作者自稱自己和愛人都是公安。

該文章發出後引發關注，作者一欄顯示為「十二橡樹」、「陝西人」，文章IP顯示也在陝西。

不過，不少網友及媒體人質疑文中相關描述的真實性，比如家境貧困女子為何在西安租房？作者為公安，但在該案件中相關做法並不專業？多人還呼籲「十二橡樹」回應及西安警方介入調查。

8月18日，「貞觀」對《一個外地女孩，死在了我出租的公寓》一文進行刪除。

18日下午，「貞觀」發布了《文章處理說明》，表示文中所述為真實事件，是特殊偶發個案。說明強調，「為保護當事人，避免事件引起歪曲解讀和過度猜測，我們對文章進行刪除處理。逝者已矣。我們祝福所有此世和彼岸的平凡的人們。」

隨後，「貞觀」在發文回應稱，文章來自作者投稿，並經過了事實性審查。文章為作者作為房東這一普通人身分和視角的經歷敘述，平台透過相關租戶資料、微信聊天紀錄、轉帳紀錄、物業開鎖影片、報案影片等證據，確認了文章的經歷真實性和細節真實性。

「貞觀」強調，部分質疑和批評聚焦於女孩為何要高價租房，對於這類觀點，我們真誠希望人們能尊重個體的不幸命運。儘管，沒有共通性的經驗和背景，有時候人很難想像和共情，尤其對於極端個例，常人無法理解才是常態，但面對一些我們所謂「常人邏輯」所無法理解的特殊的人和事，我們應該有更深切的承認、悲憫和遲到的祝福。

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