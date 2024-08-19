工人瞬間慘死！切割3hrs鋼筋海才找到遺體　東豐快停工挨罰30萬

記者許權毅／台中報導

台中市東豐快速道路石岡新興段今日傳出意外，一名45歲越南移工被鋼筋壓死，且鋼筋為16米規格，一瞬間都往移工身上倒塌，讓移工當場被「擠死」，相當驚悚。搜救單位為了救人，只得連續燒3個小時多的鋼筋，一一移除救出遺體。東勢警分局說，目前該案以工安意外偵辦，帶回人員都是關係人身分，後續待檢方指示。

▲▼東豐快工安現場鋼筋倒塌數量多，該名移工瞬間被壓著，活活擠死，移工遺體尋獲處於紅圈處。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市消防局說，該案發生在8時51分，東豐快工地意外造成45歲越南籍移工無呼吸心跳，經現場與施工單位切割鋼筋後，隨後再執行脫困救援，傷者於12時18分脫困，已明顯死亡，後續交由員警處理。

▲因鋼筋數量多，搜救單位切割了3個多小時的鋼筋才能救出遺體。（圖／記者許權毅攝）



勞動部中區職安中心主任李文進說，該東豐快工地今日是P13墩柱鋼筋調整，準備要進行灌漿，當下移工站在該處，並且有4個調整器拉直，要嘗試把直立的鋼筋調整好「垂直度」，疑似是施力不均，導致鋼筋歪掉，往一邊傾倒，移工就被鋼筋包住重壓，擠壓致死。

李文進表示，該工地沒有依照營照設置標準，設置樣架，由於造成災害死傷，處停工處分並且裁罰30萬元。