看球賽被拍！他興奮求婚「當場遭拒」下秒又更慘　悲劇片瘋傳

▲男球迷求婚遭拒，下秒又被零食撒了一整身。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國一對情侶看橄欖球賽時，被中場休息的Kiss Cam捕捉到，男方隨即把握機會，在眾人面前求婚，未料卻遭狠狠拒絕。更糟糕的是，他都還來不及站起身，就被路人不小心「手滑」打翻的玉米片灑滿全身。

8月17日晚間，洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）對上洛杉磯閃電隊（Los Angeles Chargers），中場休息卻發生意外插曲。

根據X瘋傳畫面，男友身穿公羊隊球衣，發現自己被鏡頭拍到後，興奮地牽起女友的手，拿出鑽戒、單膝下跪，現場立刻爆出歡呼與尖叫。不過，身穿閃電隊球衣的女友，看起來卻相當不自在，一邊搖頭一邊說不。

男友在眾人面前被潑冷水，忍不住露出疑惑又生氣的神情，與女友爆發爭執。此時，後方一名女球迷經過，卻不小心把汽水與一整盤玉米片打翻，儘管她不停道歉，男方潔白的球衣已經染上黃色污漬，場面相當混亂。

這段影片迄今累計超過240萬次觀看，不過許多網友懷疑真實性。有人猜測，那對情侶可能不是球迷，而是體育館刻意安排的「演員」，在鏡頭前假裝求婚失敗，藉此炒話題。體育記者羅德里戈（Jourdan Rodrigue）也在社群媒體上宣稱，比賽前曾看到這段求婚的「彩排」。