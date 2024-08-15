何時向女友求婚？　王齊麟回「2表情符號」藏玄機

▲王齊麟與女友陳詩媛高調放閃。（翻攝王齊麟臉書、Threads）

圖文／鏡週刊

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年巴黎奧運成功衛冕，創下奧運歷史紀錄，王齊麟與啦啦隊女友「十元」陳詩媛的感情也格外受到關注。有網友問王齊麟什麼時候要求婚？王齊麟回以兩個表情符號，充滿玄機。

王齊麟連日在社群網站「海巡」回覆網友訊息，有網友tag他的帳號問「什麼時候求婚啦！」又tag陳詩媛的帳號指「 已經開始期待了」。王齊麟看到後，今（15）日回覆網友兩個「歪嘴」代表「奸笑」的表情符號，引人遐想。

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另外，還有眼尖網友發現他與陳詩媛戴對戒，興奮說：「我突然發現齊麟跟十元戴對戒耶！ 我期待喔。」對此王齊麟14日回覆該網友兩個「戴墨鏡」的表情符號，似乎好事真的近了。

▲網友問王齊麟什麼時候要求婚，他給出答案。（翻攝Threads））

▲有人發現王齊麟與女友戴對戒，王齊麟也回以兩個表情符號。（翻攝Threads）

事實上，王齊麟與陳詩媛感情甜蜜，他凱旋回國後，陳詩媛因進入管制區接機引起熱議，對於網友質疑，王齊麟除頻頻在社群網站讚女友很可愛、很棒，也特地發文澄清是自己要女友去接機的，霸氣護愛。回國當天晚上他直接到桃園球場，拿十元的毛巾應援，父親節當天也曬出女友與爸爸媽媽、弟弟「一家五口」的合照，顯見十元與王齊麟家人相處很融洽。



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