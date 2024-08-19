餐廳業者收到「壹圓」舊幣　網路有人賣1萬8！古幣業者曝行情

▲謝姓業者在收銀機內發現1枚「壹圓」硬幣（圖左）。（圖／謝姓業者提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名謝姓餐廳業者，近日打烊結帳時在收銀機發現1枚不尋常的硬幣，乍一看像是10元，但尺寸比10元硬幣略小，仔細觀察發現面額竟是「壹圓」，背面則是「蔣總統八秩華誕」等字樣。謝男本以為收到面額1元的舊幣，比起收到10元新幣要損失9元，沒想到有朋友發現這枚「壹圓」硬幣是稀有的紀念幣，讓謝男相當驚喜。

謝姓男子是鮮蝦吃到飽餐廳業者，平時生意絡繹不絕，16日晚間打烊結帳時，他在10元硬幣格位發現1枚硬幣比其它10元硬幣略小，顯得與眾不同，拿起來仔細查看，發現該枚硬幣面額寫著「壹圓」、年份為民國55年，翻面看同樣有前總統蔣中正頭像，只不過一般10元硬幣是蔣的正面，該枚硬幣則是側面，並寫著「蔣總統八秩華誕，中央銀行」等字樣。

▲該枚硬幣面額寫著「壹圓」，背面則是「蔣總統八秩華誕」等字樣（圖下方）。（圖／謝姓業者提供）



謝男將硬幣照片傳到朋友群組，自嘲「今天這單賠9元」，卻有朋友發現，這枚硬幣在網路上竟有人賣到1萬8888元、9999元的高價，一度認為可能撿到寶。

不過，古幣業者指出，這枚「蔣總統八秩華誕紀念幣」是1966年由中央銀行所發行，當時發行1000萬枚，目前行情約60元，對於網路上的拍賣價格，可能是年輕人認為是家中長者留下的古董，不了解行情隨便PO價錢，但古幣價格或多或少也會受到炒作影響。

謝男說，他不在意古幣價值多少，虧錢與否只是玩笑話，對於古幣出現在收銀機裡，依然感到驚喜，決定將該枚硬幣收藏起來紀念。