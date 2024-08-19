雙球快掉出！台中2女清涼開打　124年名店老雪花齋衰成戰場

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區擁有124年歷史的老雪花齋餅店，昨晚外頭停滿警車，民眾以為是店家出事。結果竟是2名越南籍女移工互控對方「偷說壞話」，談判到一半又暴怒，武女持木棍追打黎女，雙方跑進餅店扭打，武女僅穿細肩帶背心，胸口差點走光。警方表示，雙方都依傷害罪、社維法送辦。

▲台中市2名越南籍女移工昨晚闖進老雪花齋打架，武女差點走光。（圖／呂姓民眾提供，下同）



現場有民眾拍下畫面上傳豐原地方社團，只見武女持約1公尺長木棍，就連鞋子也沒穿，全力追打黎女，引起不少民眾關注。武女跟黎女扭打在地時，還有越南籍同鄉來勸架，武女因穿著清涼，胸部差點走光，也引起民眾討論。

豐原警分局說，本案為44歲黎女跟44歲武女發生口角，先前就已經積怨已久，昨晚相約在豐原區中正路談判，結果一言不合互毆，武女持木棍追打黎女，一路打進老雪花齋。雙方皆有些微擦挫傷，警方到場先協助送醫診治後，帶返所釐清案情，全案依違反傷害罪及社會秩序維護法等罪嫌偵辦，並通報勞政機關，及通知雇主善盡管理責任。

據了解，武女跟黎女都稱「對方說自己壞話」，2人都持有合法證件，並非逃逸移工。有人討論，2人是否都是不遠的「信義後菜園」小姐，但警方清查，2人都為待業中，是否有相關背景，仍待調查釐清。