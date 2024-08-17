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必勝客「13吋大比薩半價吃」只有2天！19口味任選

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客周末限定外帶13吋大比薩下殺半價吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

比薩控開吃！人氣速食品牌「必勝客」周末限定「外帶13吋大比薩半價吃」優惠來了，本周網羅19款人氣口味選擇，像是經典和風章魚燒、鐵板雙牛等，還有超澎湃松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩，今（17）日起限時2天開跑。

必勝客本周末祭出「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有法式卡菲海陸比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-海陸總動員、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共19款，詳細優惠內容以官網為主。

▲▼達美樂巨無霸雙拼披薩。（圖／翻攝達美樂官網）

▲3款16吋巨無霸雙拼披薩下殺4折爽吃10天。（圖／翻攝達美樂官網）

達美樂即日起至8月25日推出「16吋巨無霸雙拼披薩4折吃」優惠，口味有「蔬食雙拼（白醬彩蔬+小農田園鮮蔬）」、「招牌雙拼（超級豪華+金鑽夏威夷）」及「極致雙拼（極致豪華+極致干貝海鮮）」共3款任選，最低424元起，不僅一次就能吃到2種口味披薩，還可享4折優惠，划算爆表。

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