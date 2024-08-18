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落實「共生社區」的路上　新北串起關懷據點培力計畫

▲落實「共生社區」 新北串起關懷據點培力計畫。（圖／新北市社會局提供）

▲淡水正德里據點創辦人黃俊雄里長（中）帶領志工夥伴分享社區共生推動成果。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

讓關懷據點成為串起共生社區的關鍵角色，「新北市共生社區培力計畫巡迴工作坊」自8月16日起展開，邀請100處社區照顧關懷據點人員及志工參與，透過講師教學、小組討論及交流觀摩，找出各自社區優勢，發展互助扶持的「共生社區」模式。社會局長李美珍表示，今年共5場次的巡迴工作坊，首場活動16日於淡水區公所舉行，至11月30日前分別於汐止、新店、板橋及泰山區舉行，新北市持續積極引進社區力量推動共生社區，達到自助、互助與共助，實踐在地安老與友善社區照顧。

社會局表示，此巡迴工作坊以衛福部「好How生活-老後幸福生活指南」工具書為核心規劃培力主題課程，以社區照顧關懷據點為中心，藉由人力培育，引導據點人員將福利服務及資源串聯起來，建立共生社區概念，啟發社區思考實務需求以及尋求多元性永續發展模式。

▲落實「共生社區」 新北串起關懷據點培力計畫。（圖／新北市社會局提供）

▲中華金點社區促進聯盟洪禮錝理事長（中）帶領與會者生動地認識共生社區概念。

李美珍指出，2025年即將邁入超高齡社會，能夠在自己習慣的社區環境中享受健康快樂的老年生活，這樣的「在地老化」是多數高齡者期待的生活型態。新北市目前有591處社區照顧關懷據點，也鼓勵長輩走出家門社會參與，除了已經達標的「里里銀髮俱樂部」，更推動「銀髮俱樂部先修班」，讓銀髮俱樂部服務模式進到公寓大廈，長輩下樓就可以上課、一起動健康，也運用「行動銀髮俱樂部」服務偏區長者，今年將持續輔導民間單位及里辦公處設置據點，目標再增設50處。

新北社會局結合台灣心藝社區照護創生推展協會、社團法人中華金點社區促進聯盟推動此計畫課程。台灣心藝社區照護創生推展協會理事長陳貴芝表示，讓社區中不同種族和各年齡層的居民，都能獲得友善的社區照顧體系，是未來重要的方向，且各個社區自有特色照顧模式，透過工作坊能互相交流經驗學習，也讓據點與據點間產生互助與合作精神。

▲落實「共生社區」 新北串起關懷據點培力計畫。（圖／新北市社會局提供）

▲三峽老人會據點許美榛總幹事（左1）與小組成員分享聯結社區商店資源經營共生社區的經驗。

中華金點社區促進聯盟理事長洪禮錝說，能在熟悉的社區環境中享受晚年生活是重要的目標，藉由私公協力攜手籌畫工作坊，希望啟發與會的社區據點幹部們思考社區實務需求、吸收新知、相互交流激盪創新服務，有助於未來的實際運用。

淡水區正德里關懷據點志工汪家美在活動中分享據點運作現況及服務經驗，正德里透過培訓不同專長的志工團隊，像是守望相助隊、馬偕志工隊與環保志工隊等，讓社區居民能發揮所長、建立彼此互助情誼，更藉此活化社區增加凝聚力。三峽老人會總幹事許美榛也和大家分享聯結社區商店資源經營共生社區的自身經驗。

▲落實「共生社區」 新北串起關懷據點培力計畫。（圖／新北市社會局提供）

▲淡水正德里據點汪家美志工（右1）分享據點運作現況及服務經驗。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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