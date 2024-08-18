歐洲廉航超狂通行證　一年499歐元「無限次數」任你飛

▲匈牙利廉航「威茲航空」（Wizz Air）推出超狂會員制度。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）推出「隨你飛通行證」的會員制度，最低只要繳交499歐元（約新台幣1.7萬元），就能夠在一年內「無限次數」搭乘航班。

威茲航空的最新通行證引發熱議，儘管在8月16日之後購買，就會調漲為599歐元（約新台幣2.1萬元），仍被許多民眾大讚超划算。不過，也有人質疑航空公司的品質，包括誤點與臨時取消航班等不良紀錄，以及使用條款的不透明性。

CNN報導，「隨你飛通行證」使用者，必須等到出發前72小時，才能購買「單程機票」，每天最多3次，每次飛行還需支付9.99歐元（約新台幣355）費用。此外，若想增加行李重量、選擇座位、優先登機，都需要額外加價，如果累計取消3次，就會被註銷會員資格。

威茲航空航線包括歐洲大部分地區、地中海、中東。使用者必須選擇起飛機場，但目前大多數合作機場的機票都已經賣完了，剩餘出發地點主要都在中東歐或挪威。此外，「隨你飛通行證」也會自動續訂，直到使用者主動取消為止。

CNN指出，今年6月，威茲航空連續第3年被英國民眾票選為「誤點最嚴重」的航空公司。這項最新優惠，對於常搭飛機的人才划算。