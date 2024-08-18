「刷卡換現金」謀利3.5億！女直播主張雅萍遭重判12年半

▲直播主張雅萍以「刷卡換現金」誘騙約30人受害，屏東地院判12年6月，併科罰金2500萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

女直播主張雅萍為首的犯罪集團，從2018年起以「刷卡換現金」誘騙受害人投資，藉此謀取不法獲利，吸金高達3億5000萬元，初步了解約有近30人受騙，最終被屏東警方逮獲，屏東地院認為張雅萍犯行重大，依法判處12年6月徒刑，併科罰金2500萬元。

據了解，張女從2018年起以話術吸引人投資「刷卡換現金」，並誘使受害人協助招攬投資，搖身淪成詐騙共犯，張女標榜每投資單位為1萬8000元，15天1期每月可獲利10%至20%的利潤，使受害人嚐到甜頭後再加碼投資，讓其深信不疑掉入詐團陷阱，約有30人受害，受騙金額高達共3億5000萬元，

警方表示，張女等涉案人因違反《銀行法》被檢方起訴偵辦，並查扣3棟房產價值約5600萬元、106個名牌包及飾品等，並表示將在拍賣後依所得比例將錢還給受害人。

法院說明，屏東地院日前審結張雅萍案件，她違反《非法經營銀行業務罪》判處12年6月有期徒刑，併科罰金2500萬元，同案被告鍾亦宸及范秋婷分別判4年10月及2年6月，同時沒收或追繳不法所得各3900餘萬元，被告梁惠蘭及許育耀則各判3年8月，均應沒收或追繳各1400餘萬元。

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