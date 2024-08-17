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一年只有6天！命理師揭中元節「補財庫」最佳時機　還能改運消業障

▲楊登嵙提醒，「中元節」是「補財庫」的好時機。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲楊登嵙提醒，「中元節」是「補財庫」的好時機。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

今年8月18日為中元節，同時也是「地官大帝」的生日。民俗專家楊登嵙指出，民眾可以趁著這一天，請求地官大帝，赦免人生在世無意中累積的小過小錯。另外，他也提醒，沒有補財庫就像是「口袋破漏沒有補」，而中元節正是補財庫的好時機，想要求財改運的人，務必把握這一次機會。

楊登嵙說明，根據民間信仰，人的財富來自天庫、地庫、水庫。對照神明即是掌管天府的天官大帝、掌管地府的地官、掌管水府的水官，合稱「三官大帝」，又稱作「三界公」、「三界爺」、「三元大帝」，三官大帝對於世人有賜予福澤、赦免罪過、解災解厄的權能。

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另外，財庫則代表個人的旦夕禍福運勢以及金錢財富，因此若是覺得自身運勢不佳，經常遇到莫名其妙的狀況，或是常常破財、損財，沒有辦法留住財富，那麼都可以透過呈上疏文，請三官大帝做主，依照缺失的部分加以補強。

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中元節同時也是「地官大帝」的誕辰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「沒有補財庫就像是口袋破漏沒有補」，楊登嵙建議，民眾在求財前先補財庫，最好的時間是農曆正月初五迎財神、正月初九天公生、正月十五元宵節、三月十五武財神生日、七月十五中元節以及十月十五下元節。

其中，中元節便是三官大帝之中的地官大帝生日，因此楊登嵙也透露，地官大帝考察眾生禍福以及男女功過，民眾可以趁著這一天，請求地官大帝，赦免人生在世無意中累積的小過小錯，誠心懺悔，就有機會免除個人的因果業障。

楊登嵙分享中元節補財庫祭拜時機與方法：

◎時間：農曆七月十四日深夜11點至隔日凌晨1點，或是農曆七月十五日早上9點至11點。

◎地點：台灣單獨祭祀地官大帝的廟宇不多，但只要有祭祀玉皇上帝的廟通常也會祭祀三官大帝，因此三官大帝在台灣還算是常見的神，並不難找。

◎供品：香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）、疏文奏表。

◎金紙：祭拜時所準備的金紙為，壽金、刈金、福金(土地公金)、天金(天公金)。

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