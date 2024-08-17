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社會 社會焦點 保障人權

燒金紙釀6火災　彰化消防曝拜「好兄弟」5大防火撇步

▲彰化縣燒金紙釀火警。（資料圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化縣燒金紙釀火警。（資料圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中元節將至，普度成為民間重要的民俗活動，消防局提醒民眾，今年已發生6起燒金紙引發火警，為避免火災導致重大傷亡，應注意燒金紙的安全，列出5大撇步提醒民眾並建議民眾可申請紙錢集中清運服務，或是「以功代金」，將購買金紙的費用轉作捐助弱勢團體，不僅可減少火災發生，又可做公益，讓中元普度的敬意不打折。

▲彰化縣燒金紙釀火警。（資料圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化縣燒金紙釀火警。

回顧案發當時，彰化縣和美鎮一棟透天厝，中午燒金紙，現場風勢強大，火勢迅速蔓延，轎車跟機車全燒成廢鐵，導致爺孫2人受困；發生在7月底北斗機車行火警則是因倉庫內堆置大量金紙，導致火勢一發不可收拾，造成3人死亡慘劇。

消防局統計，今年1至7月，本縣共發生6件因敬神祭祀燒金紙引起火災，提醒民眾應注意，遠離易燃物或瓦斯桶，並避免兒童靠近、使用專用金爐、準備滅火器具、確認餘燼撲滅及減少施放鞭炮等等，以避免火災發生。


項目編號 行動 建議
1 選擇適當地點 選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶，並避免兒童靠近
2 使用專用金爐 避免紙錢飛散引燃周邊可燃物，風速過大時不可焚燒紙錢
3 準備滅火器具 周圍準備水桶或滅火器，若紙錢飄散時得進行初期滅火，防止擴大延燒
4 確認餘燼撲滅 焚燒過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開，建議香灰要灑水冷卻，等完全熄滅後再離開，垃圾桶也應選用不易燃材質
5 減少施放鞭炮 勸導民眾若要燃放鞭炮，要購買有合格認可標誌的環保鞭炮，才是安全有保障的

▲彰化縣消防局列出5大燒金紙撇步。（圖／記者唐詠絮製

消防局表示，每年農曆7月15日是中元節，普渡為民俗文化重要習俗，家家戶戶、各大廟宇都會準備豐盛的牲禮、水果、乾糧及燒香焚燒大量紙錢以祈求平安順遂，然而這些行為都暗藏火災危機，為避免火災導致重大傷亡，應注意燒金紙的安全，以減少火災發生。

▲彰化縣燒金紙釀火警。（資料圖／彰化縣消防局提供）

消防局提醒民眾，如果真的因飛火造成延燒也不要驚慌，立即撥打119向消防局通報，若火勢不大，先試著使用滅火器或身邊水源進行初期滅火，火勢若擴大請儘快離開現場，靜待消防人員前來搶救。

消防局同時呼籲民眾，減少金紙使用量，可減少空氣汙染，維護民眾身體健康外，誠心又環保，或採用以功代金方式，讓中元普度的敬意不打折且環保健康又可做公益。

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