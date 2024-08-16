▲農曆七月間單2招提升運勢！專家提醒這類人當心「禍從口出」 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

農曆七月被傳說為鬼月，本週日就是農曆七月十五日中元節，台灣各地大小宮廟都會請法師舉辦普渡法會，旨在讓陰間的好兄弟們得到供奉，避免對陽間的人們造成困擾。同時，許多社區、辦公大樓和家庭也會在門口擺設供品祭拜，希望藉此積累陰德，保祐平安。

在這個特別的月份，許多人都會聽從長輩的忠告，避免前往水邊、山邊及其他陰森之地，擔心一旦冒犯到好兄弟可能會「卡到陰」，導致生病、運勢不佳，甚至更嚴重的災禍和意外。那麼，什麼樣的人特別容易遇到這種情況呢？敏感性體質的人、抓交替的個案，或是被鬼魂纏身的情形，又該如何應對呢？

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命理專家簡宏勳老師以欽天紫微斗數的角度作出了解釋。他指出，命盤中的『巨門星』代表陰間好兄弟、祖先、冤親債主以及是非口舌之星。如果巨門星再與文昌或左輔同宮，這類人就要特別小心，可能會面臨犯陰煞、犯冤親債主或祖墳牌位出問題等情況，這些都可能影響身體健康、工作運勢、感情狀況及家庭和諧。

▲▼命理專家簡宏勳提醒，命盤中的『巨門星』與文昌或左輔同宮，這類人就要特別小心口舌是非 。（圖／命理專家簡宏勳提供）

那麼，遇到這種情況該怎麼辦呢？簡宏勳老師建議，有這類命盤組合的人可以在七月半中元節時，用自己的名字登記參加宮廟的超薦法會，以超渡冤親債主和歷代祖先，從而化解陰煞。

除此之外，簡老師也提醒大家，平時與人相處時要三思而後行，不要隨口咒罵別人，因為巨門星是「禍從口出」之星。這樣的命盤組合意味著今世需要修口業。如果能做到與人為善、好好說話，不僅可以化解陰煞的纏身問題，還能增強自己的運勢和人緣。

▲命理專家簡宏勳 。（圖／命理專家簡宏勳提供）