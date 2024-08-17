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薇閣高中48人錄取醫牙學系　新北市323人上頂尖大學

▲▼分科測驗登場。（圖／新北教育局提供）

▲大學考試分發入學日前放榜。（示意圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

113學年大學考試分發入學周四放榜，台大今年分發入學管道共錄取1475人，錄取台大最多的高中仍以建中201人最多，其次為北一女136人、師大附中120人，而北市私立薇閣高中錄取70人，居全台所有私校之冠。新北市教育局也公布轄內公私立高中職有962位錄取國立大學，其中323人錄取台清交等頂尖大學。

北市私立薇閣高中錄取台大70人，比去年56人增加。校方表示今年共有48人錄取各大學醫學系，包括6人錄取台大醫學系，所有升學管道共錄取台大121人。

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其中考取台大醫學系的吳宇星，學測考59級分，原本可推甄陽明交大醫學系，但因心中第一志願為台大醫，於是選擇放棄，再考分科測驗後終於如願進入台大醫。

熱愛生物的吳宇星，從生物奧林匹亞競賽進階到國手選拔營，並榮獲三等獎，吳宇星表示，自認自己不是頂尖聰明，也會受3C產品干擾，但清楚目標的達成專注與效率非常重要，特別感謝導師徐晏緹的提醒，讓他遠離干擾。

吳宇星說，當初放棄推甄，的確需要極大的勇氣與堅強的信念，如今他成功了，也期許學弟妹勇敢努力追夢。

薇閣高中表示，今年共有48人錄取各大醫學系，其中6人錄取台大醫學系，9人錄取陽明交大醫學系。其他入學方式錄取台大各系共有121人，其中包括台大電機系3人、台大資訊系5人、台大法律系6人、台大財金系14人、台大工商管理系9人、台大國企系7人、台大會計系7人等。整體而言，考上台大各系及各大學醫學系高達48%，錄取國立頂尖大學台清交成政比例達70%。

▲▼分發入學放榜！薇閣高中70人錄取台大，居全台私校之冠。（圖／薇閣高中提供）

▲分發入學放榜，今年薇閣高中70人錄取台大。（圖／薇閣高中提供）

此外，新北市教育局表示，今年度公私立高中職參加大學考試分發入學學生計有4112人，共錄取3762人，錄取率達91%，統計有962位錄取國立大學，其中323人錄取台清交等頂尖大學。

其中雙溪高中學生簡平安錄取台灣大學歷史系，教育局轉述，他在高二時從中國轉學後，面臨著包括語言、文化及學習環境等方面的差異挑戰，教師們利用課餘時間協助訓練繁體書寫，使他能迅速在閱讀學習得到成效。

有了這些關心與鼓勵，讓平安一步步適應台灣的文化環境，最後在分科測驗歷史、地理、公民與社會等3個科目取得頂標，從一開始的學習不適應到把握機會並奮發向上，是雙溪高中分科測驗表現最好的黑馬。

石碇高中的新移民學生陳梓聖則說，因家中經濟狀況不甚寬裕，國中時期從中國回台定居，剛入學的他，連注音打字都還有困難。

即便如此，陳梓聖仍保持著樂觀不放棄的心態，跟著學校老師的腳步，默默努力逐步奠定知識，並獲得新北市品德暨生命教育評選獲得高中組「星光天使」。因為喜歡多方嘗試，便以東華大學的縱谷跨域書院學系為目標；從特殊選才到分科考，多次刻苦的準備歷程看見自己的優勢，最終如願錄取自己的理想校系。

▲▼石碇高中陳梓聖(左)。（圖／新北市教育局提供）

▲石碇高中陳梓聖（左）如願錄取東華大學的縱谷跨域書院學系。（圖／新北市教育局提供）

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