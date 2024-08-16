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國立大學分發有缺額　教長：不是壞事「助思考品牌定位」

▲▼對於分發入學國立大學出現缺額，鄭英耀認為不是壞事，可讓學生依興趣選校系。（圖／記者許敏溶攝）

▲分發入學國立大學出現缺額，鄭英耀認為不是壞事，可讓學生依興趣選校系。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學昨日放榜，因為政府補助私校學雜費發酵，都會區私校幾乎滿招，反而位置偏遠國立大學出現缺額。教育部長鄭英耀今（16日）直言：「我覺得不是壞事！」這打破過去國立大學辦學比較好的刻板印象，且有家長也肯定私校辦學品質，更讓年輕人與家長開始思考，選填志願應該有興趣且配合生涯發展，不再只是選校。

分發入學昨天放榜，今年共有31校缺額2505人，較去年大減6成，寫下4年來新低，其中世新大學等11所私校滿招無缺額，反而12所國立大學有缺額，東華大學缺額97人最多。考分會分析，由於政府今年2月起補助私校學雜費發揮作用，地理位置在都會區的私校幾乎都滿招，地理位置比較偏遠的國立大學反而出現缺額。

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教育部長鄭英耀今天上午出席113年教育部及所屬機關（構）學校模範公務人員頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時談到分發入學的缺額現象，他直言：「我覺得不是壞事。」

鄭英耀進一步指出，私校缺額減少，公校也出現一些缺額，表示打破過去長期刻板的印象，好像國立大學辦學比較好，但事實上，台灣這些年來，家長也肯定私校的辦學品質，年輕人與家長也開始思考，選填志願要有興趣，並配合生涯發展，而不再只是單純選校。

鄭英耀認為，選系不選校一定會為公立大學帶來壓力，但從教育部觀點，在少子化情況下，公私立學校已有既定辦法可留存名額，所以學校應該要去思考如何規畫學校特色發展，並因應社會變遷和產業結構，提供年輕人築夢的舞台，這才是學校招生的競爭力關鍵。

面對公立大學出現缺額，未來是否要減招？鄭英耀說：「我想我不擔心！」員額暫時會留在學校，再由學校自行發展特色或調配科系人數，給予學校一定彈性，但也要提醒學校，要能確實思考品牌定位與人才培育特色，才能提升學校競爭力。

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