女同事送男友「粉色大象鼻子貼圖」她翻紀錄見1事抓包！全場勸分

▲原PO懷疑男友跟女同事關係不單純。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

感情中若不懂適時避嫌，便會在另一半心裡種下懷疑的種子，一名女網友表示，男朋友與女同事關係異常親近，甚至會在晚上、半夜時，找男友討論工作的事，最近發現女同事送男友外型「大象鼻子」的貼圖，插畫圖案形狀曖昧，女同事僅說「只是覺得可愛」，而男友事後做了一舉動，讓原PO更起疑。

女網友在Dcard發文，「女同事送男友奇怪貼圖」，男友手機貼圖裡，有個來自女同事贈送的禮物，貼圖是一隻大象的鼻子，外型就像是男性的生殖器官，「不管怎麼看都會讓人遐想吧，平白無故怎麼會送一個長得很像屌的貼圖給男同事」，並開始懷疑兩人的關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女同事說「只是覺得這個貼圖很可愛」，所以送給男友，但原PO認為這說法很牽強，接著她問男友，為何沒在對話中看到女同事送貼圖的紀錄，「他就說他覺得很奇怪，所以把它刪掉了」，這舉動讓原PO更疑惑，「清清白白的為什麼要刪掉？甚至不讓我知道？還要讓我自己發現？」

貼文曝光，網友認為不單純，「男友對女同事沒有邊界感+女同事可能對他有好感+刪訊息（可能有他不想解釋的對話）=答案很清楚了吧」、「兩個不避嫌也沒邊界感，留著等外遇喔？」「單純送貼圖還好，加刪對話就有點可疑，刪對話根本心裡有鬼吧」、「正常女生不會送男同事這種奇怪的貼圖」、「兩個人早就有什麼了，還找了一個明顯的貼圖當暗號」。