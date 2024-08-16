地震狂晃！陌生人「突喊3字」一票人秒照做　網懂：很重要

▲地震當下，有人大喊「快存檔！」（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

連2天發生有感地震，而一名網友透露，昨（15日）他在K書中心趕稿，正在猛烈搖晃時，忽然有人大喊「大家快存檔！」爆笑經歷曝光後，引來萬名網友+1笑回，「畢竟『啪滋』一聲沒了的可不只是稿子，還有你的肝」、「Ctrl+S先按再說，還要多按幾下才能安心」。

一名網友在《Threads》表示，昨天5點6分發生規模5.7地震時，他人正好在K書中心趕稿，狂搖當下，有人隔空喊著「大家快存檔！」

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這番貼心的舉動，讓原PO不禁大笑，「笑死我了，不愧是漫畫基地的趕稿中心，大家第一時間關心的都是稿子的安危。」

底下引來2萬人笑虧，「這是經歷了多少次當機慘痛教訓下的本能反應」、「畢竟『啪滋』一聲沒了的可不只是稿子，還有你的肝」、「Ctrl+S先按再說，還要多按幾下才能安心」、「我懂，稿子真的比較重要...不然要重畫會很崩潰」、「來自，靈魂深處的吶喊」。

不少行業也狂點頭直呼，「做設計的人也是，地震當下手很自動的按Ctrl+S（存檔）」、「建築師事務所完全是一樣的狀況喔」、「以前在遊戲公司工作時，不管是地震還是跳電，一定有人喊快存擋，也會伴隨著哀號聲」。