1家3口「群組內互罵」400多人觀戰！1小時後和好竟被警方拘留

▲大陸有一家三口因為在村民群組內吵架，遭到警方拘留。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

中國山東省濟南市日前發生一起離譜事件，當地一處村莊有一家三口因家庭瑣事，深夜在村裡的微信群組中吵得不可開交，導致不少村民被吵醒後，紛紛留言勸和，最終3人也在1小時後和好。不過，警方認為3人已觸犯《治安管理處罰法》，因此將3人拘留，消息一出，也震驚不少網友，

綜合陸媒報導，這起事件發生在今年4月，因最近被當地媒體報導而引起關注。事件當天，濟南市天橋區某村莊的村民們在深夜同時收到大量訊息，打開一看，才發現是400多人的村民群組中有一家三口在互罵，儘管不少村民紛紛出聲勸阻，但3人還是持續吵了1個多小時。

事後，當地警方與村幹部介入調解，一家三口才言和並表示歉意。然而，警方認為3人在群組中互相辱罵已觸犯《治安管理處罰法》，將一家三口進行行政拘留。

消息在網路曝光後，瞬間引發大陸網友熱議，不少網友質疑警方行拘的合理性，嘲諷「家暴案件的加害者都不見得這麼快被拘留」、「那以後要是跟別人在群組裡吵個架都要擔心拘留」，不過也有網友直言，無法理解為何這一家人不自己另外開群吵架，相關關鍵字點閱數目前已在大陸社群累積9798.9萬。