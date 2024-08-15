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大陸 大陸焦點 特派現場

人孔蓋沒關！兒子墜入污水井...媽想救援跟著跳下去「母子雙亡」

▲▼河北固安一對母子掉進小區污水井遇難。（圖／翻攝自極目新聞）

▲河北一對母子掉進社區污水井遇難。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友14日發影片稱，8月10日上午，河北廊坊固安縣孔雀城雅柏園西區，因社區人孔蓋沒關，導致一大一小兩人掉入井中溺亡。影片發布者稱，一位媽媽開車從外邊回來，孩子剛下車就掉進井裡，媽媽為救孩子也掉進井中，因為污水井很深，人掉下去就不見了。

據《極目新聞》報導，近日，有網友發布影片稱，河北廊坊固安縣一社區內有人掉入污水井中死亡，影片中一名女子大聲呼救，「快來人吧，有人掉進去了，113棟樓下的。」發布者稱，曾有住戶向物業反映人孔蓋缺失，長達十幾個小時無人維修恢復，周邊也沒有警示標識。

14日下午，該社區物業工作人員確認有此事發生，掉進污水井的兩個人均已去世，目前警方已經介入。

事發後，已經對社區內所有人孔蓋進行了排查。至於兩人當時是怎麼掉進去的，該工作人員表示不清楚，「不過前幾天雨比較大。」

兩名逝者的親屬透露，掉進污水井的是一對母子，該污水井就在社區停車位前。前段時間當地下了大雨，有住戶曾在事發前一天下午發現社區內人孔蓋被頂了起來，還發在社區群裡提醒，結果第二天就有人掉了進去。

據該親屬提供的社區群組對話紀錄顯示，9日下午，有住戶在群裡發影片提醒人孔蓋一事。該親屬認為，如果污水井內有防護網，或者住戶提醒後物業及時在污水井前擺放警示牌，或許悲劇都不會發生。

目前，各部門都已介入處理此事。

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