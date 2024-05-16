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被問「晚餐還沒煮好？」日64歲婦狂喊去死　拿菜刀刺死丈夫

▲▼煮飯,料理,鍋子,火鍋,做飯。（圖／CFP）

▲日本一名婦女被丈夫催促晚餐進度，憤而持刀刺殺對方。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本大阪市港區發生悲劇案件，一名64歲婦女被丈夫詢問「晚餐還沒煮好？」，她立刻遭到激怒，一邊喊著「去死」，一邊揮舞菜刀殺害了老公。

《朝日新聞》等日媒報導，本案發生在一棟3層民宅內，14日晚間10時許，岡田帕梅拉（岡田パメラ）正在2樓廚房煮飯，被先生催促晚餐準備進度之後，憤怒地拿菜刀爬上3樓，朝著躺在床上的丈夫腹部，猛力攻擊。

犯案後，岡田帕梅拉主動撥打119報案，坦承「我用刀刺傷了丈夫」。身負重傷的先生岡田勝被緊急送醫，最終仍被宣告不治身亡。

警方透露，岡田帕梅拉來自菲律賓，目前被依殺人未遂罪名逮捕。事實上，夫妻倆早在幾天前就開始爭執不休，全案細節仍在調查中。

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