雜貨店「細肩帶闆娘」封奶了！拍片哭訴被騷擾：一群人上門打我

記者閔文昱／綜合報導

中國浙江杭州市一名雜貨店老闆娘，因經常穿著性感細肩帶爆乳裝上班，被社區內其他居民報警檢舉，消息曝光後也在網路上引發熱烈關注，甚至登上微博熱搜。然而，該名女員工今（16日）出面控訴，事件過後開始不斷有人上門騷擾，甚至出手攻擊她，造成她很大的困擾。

回顧事件，這名老闆娘上班時總是穿著露出乳溝的細肩帶上衣，和顧客說話的語氣也相當輕柔，因此店內經常擠滿男性顧客光顧，就為了一睹女店員風采。然而，有部分居民認為女店員穿著太暴露，於是報警，導致該雜貨店也遭警方上門調查。

▲杭州一名雜貨店老闆娘穿清涼服飾上班，遭當地居民報警投訴。（圖／翻攝自微博）

對此，轄區派出所事後回應，老闆娘並無違法行為，警員沒有權限管理。然而事件並未因此落幕，老闆娘今（16日）再PO出影片，只見她已換上保守的T恤，並哽咽表示，隨著她的畫面在網路瘋傳，許多人也來到店裡對她進行騷擾，甚至有一群人直接堵在店門口出手攻擊她，對她的生活已經造成極大困擾。

畫面曝光後，不少網友紛紛心疼表示，「這不是一件很普通的吊帶裙？現在吊帶裙也不能穿了？」、「有必要打這麼重嗎？姑娘穿的就是正常且普通的吊帶」、「走紅毯的女明星穿得比這個還暴露」、「穿衣自由呢」、「管閒事的人太多了」、「旁邊那個大哥露那個大肚子算不算穿著暴露」。