獨得140億遺產「張國煒首回應」　曾霸氣反擊酸民：我就是靠爸

▲最高法院14日判決張榮發遺囑有效，星宇航空董事長張國煒將獨得140億元遺產。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

長榮集團已故總裁張榮發遺產之爭，最高法院14日判決張榮發遺囑有效，星宇航空董事長張國煒可獨自繼承140億元遺產。針對法院判決，張國煒15日在桃園機場首次出面回應，感嘆自己以前就說過了，遺囑是總裁（張榮發）自己寫的，這次官司證實了遺囑的真實性，意義相當重大。

星宇航空台北至西雅圖航線15日首航，張國煒決定親自執飛首航班機，他15日晚間在桃園機場受訪時，被問到最高法院的遺產判決，他感嘆，自己以前就說過了，遺囑是總裁自己寫的，沒想到還是傳出狸貓換太子的說法，所幸經過冗長的法律驗證後，終於證實遺囑是總裁自己的意思，這個意義相當重大。

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對於遺囑確定之後，未來會如何運用這筆遺產、是否會投入到星宇航空。張國煒表示，因為很多東西牽扯到法律問題，所以還是讓專業的律師團處理，至於未來的使用「目前沒有任何計畫」，畢竟現在也是大家在講（他拿到遺產），所以要確定拿到再說。

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，留下遺囑指定由二房獨子、四子張國煒接任總裁並單獨繼承140億遺產，不料張國煒卻火速被逐出長榮集團，大房三子還接著提出遺囑無效訴訟，直到最高法院今年8月14日宣判遺囑有效確定，這場纏訟8年的爭產官司才終於宣告落幕。

張國煒2016年被逐出長榮集團，隨即自行籌資創辦星宇航空，星宇航空2020年開航時，他曾公開酸民「靠爸」的質疑，坦承自己就是「靠爸」，才能有今天的星宇航空與成就，「我一點都不覺得（拿財產）有什麼不對，我善用它，貢獻回饋給國家、社會，我坦然以對」，讓酸民們心服口服。