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你是朋友眼中的萬人迷！3星座愛情運UP　不自覺散發魅力成為搶手貨

▲▼星座,好命女,搶手貨。（圖／xframe圖庫）

生活中心／綜合報導 圖／xframe圖庫

想要談場火熱的戀愛，但總是覺得沒有適合的對象，究竟是感情世界太平淡，還是你的眼光太高，在朋友的眼中你是不是炙手可熱的萬人迷？《小鐵星座》特別點名3個星座是朋友眼中的好命女生，不但行情好，還會被戀人捧在手心疼，榜上有名的可要好好珍惜！

第3名：射手座

代表論點：射手座女孩的性格非常好，不假裝，不做作！

現代社會追捧有個性又獨立的女性，射手女強烈的自主意識和獨立精神總是做自己，樂觀堅韌、不拘小節卻又不輕言放棄，這種獨特的倔強性格，恰恰觸動了許多男性的心弦，為她們贏得了眾多追求者，看似大大咧咧的外表下，藏著一顆善解人意的心，經常展現出如春風般的大方和浪漫，更是讓身邊的人不自覺地被她的魅力吸引。

第2名：獅子座

代表論點：獅子是做搶眼的，最美的！

就算獅子女表現得再高不可攀，她都是當之無愧的女王，女王具備的種種特質都能在她身上找到，不過她們常常以聰明、漂亮、得體開朗的一般模樣出現，但這已經基本上符合了完美女友的標準，而那股舉手投足之間的高貴氣質將她和其他女孩區分開來，因此她們可以表現得特別與衆不同，也能成功地俘獲一干人等的心。有個氣質「閃閃發亮」的女友以供驕傲，理由雖然俗了點，到底滿足了人的虛榮心，更值得一提的是，獅子女還是癡心情人代表，她對愛情的忠誠度很高，這一點也是促使她們成爲「搶手貨」的重要原因。

第1名：牡羊座

代表論點：爲人真誠，勇於付出、不計回報、美麗大方。

牡羊女最大魅力賣點就是身上散發的積極上進精神，彷彿永不枯竭的活力源泉，讓人不禁為之傾倒。牡羊女的自信是與生俱來的天賦，無論面對何種挑戰，總能以堅定的態度迎難而上，這份自信不僅體現在工作中，更延伸到生活上，對幸福的追求從不畏懼，只要她愛上某個人，就會毫不隱藏地爲對方付出百分百真心真意，甚至用盡各種方法來寵愛對方，展現出牡羊女的可愛，常常吸引了大批追求者。
 

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