八月中下旬「超強運三生肖」　專家：財運翻轉　桃花一路旺



▲8月份邁入中下旬，誰的財運將大發呢？（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

8月份已過了一半，即將來到中下旬，《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬龍、屬馬、屬豬等三個生肖的朋友，將在接下來的日子，運勢大翻轉，有望鴻運當頭，桃花降臨，甚至步入結婚禮堂。



生肖龍

屬龍的人，天生滿面紅光，儀表堂堂，眼神裡透著一種精明的光。他們做事情遇到困難也從不輕言放棄，一定會堅持努力的去做下去。而且他們善於交際，朋友圈很廣。因此，他們做事情的時候，身邊總有很多人幫助。好消息來了，從下周開始，屬龍人有大喜，橫財遍地，有橫財有大獎，求財得財！生意興隆，還有貴人扶持，連家人都會格外照顧，如此一來喜上加喜，屬龍人一富就是十年！

生肖馬

屬馬的人，絕對是一個特別聰明，而且賺錢能力很強的屬相。在之前的一段時間裡，屬馬人雖然說命宮中一直有凶星作祟，但是屬馬人憑藉自己的人際關係，再加上自己的性格，還是賺來了不少的錢，才使得自己的日子過得還算比較如意。不過從下周開始，屬馬人運勢能夠再上一層樓，扭轉自己之前的倒楣運勢，凶星退散使得生肖屬馬的人狂攬大筆橫財，到時候錢財多到數不完。

生肖豬

屬豬的人，在之前多年的時間裡，生肖豬的運勢表現總是欠佳，不管幹什麼事情都不順心，導致生肖豬的日子過得也很辛苦。但是每個人都會有好運氣和壞運氣的時候，所以屬豬人你們也不用著急，因為從下周開始，你們將會黴運消散，好運到來。在天禧吉星的庇護下，桃花也會攀升，可能在某些不經意的場合，你們就會遇到命中註定的那個人，然後與之牽手走向婚姻的殿堂！