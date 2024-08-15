北市教育局官網設「狼師專區」　揭露幼兒園不適任人員名單　

▲北市教育局官網設狼師專區。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市培諾米達幼兒園狼師毛畯珅涉猥褻幼童，且在園長母親的包庇下，犯案長達1年。為讓不適任人員資訊更透明，方便家長選校時查詢。台北市教育局今起在網站設置「幼兒園不適任人員公告專區」公布涉及性別及不當對待事件相關人員的名單，讓家長即時掌握資訊。

北市教育局表示，網站首頁「幼兒園不適任人員公告專區」今起正式上線，未來涉及性別及不當對待事件者，經認定委員會認定終身或1至4年不得聘任、任用或進用於教保服務機構，相關不適任行為人及其機構名稱均公告於此專區，讓不肖園所負責人及行為人無所遁形，全方位強化幼兒安全。

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教育局指出，設置專區除了資訊公告外，另提供查詢功能，民眾只要輸入機構或行為人名稱等關鍵字進行搜尋，即可查詢到相關人員所違反的法規、機構資訊及機構設立許可字號等資訊，讓家長即時掌握資訊。

教育局提醒家長，依照《幼兒教育及照顧法》、《幼兒園與其分班設立變更及管理辦法》相關規定，教保服務機構應將設立許可證書懸掛於園內明顯處所，並公開教保服務人員及其他服務人員之學（經）歷、證照；家長在選校時，應先確認該機構是否為合法設立機構、了解教保相關人員學經歷及配置情形，亦可透過網站專區查詢人員是否有違法情形，如發現機構違法情事，可透過台北市陳情系統 1999 向教育局檢舉。





▲民眾可上網搜尋幼兒園不適任人員名單。（圖／北市教育局提供）