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普丁幕僚：烏克蘭入侵庫斯克「西方也有份」　俄議員警告3戰恐爆發

▲▼ 烏克蘭反攻俄羅斯。圖為烏克蘭坦克在俄羅斯庫斯克地區開火。（圖／路透）

▲烏克蘭坦克在俄羅斯庫斯克地區開火。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁的幕僚帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）16日指控，西方國家與美國領導的北約（NATO）盟友，「直接參與」烏克蘭奇襲俄羅斯庫斯克州（Kursk）的計畫。此外，一名俄國國會代表也警告，第三次世界大戰瀕臨爆發。

烏克蘭6日越境突襲俄羅斯西部的庫斯克州，並且持續推進、取得重大進展，15日甚至在當地建立了軍事司令部，也迫使莫斯科下令疏散逾20萬人。儘管西方紛紛表示，基輔並未提前通知盟友，華府也未參與，試圖避免與俄羅斯直接對抗，但英美提供的武器，據稱已經在俄羅斯領土上使用。

帕特魯舍夫不僅是克里姆林宮鷹派，也是普丁極具影響力的幕僚。他16日接受《消息報》採訪時，駁斥了西方的說法，「庫斯克地區的行動，也是在有北約和西方特種部隊參與的情況下計畫的。少了他們的參與跟直接支持，基輔不會冒險進入俄羅斯領土。」不過，他沒有提出任何證據。

▲▼俄羅斯庫斯克州一棟公寓大樓慘遭烏軍飛彈碎片擊中。（圖／路透）

▲庫斯克一棟公寓大樓遭烏軍飛彈碎片擊中。（圖／路透）

《俄新社》報導，俄羅斯國會代表舍列梅特（Mikhail Sheremet）16日表示，西方支持烏克蘭入侵，使得世界更接近全球大戰，「使用西方彈藥與飛彈，攻擊平民基礎建設，以及外國人參與攻擊俄羅斯領土，這些無可辯駁的證據，讓我們得出一個結論，世界正處於第三次世界大戰邊緣。」

《路透社》指出，儘管烏克蘭的攻擊，暴露了俄羅斯的防禦弱點，並且改變了外界對於這場戰爭的看法，但莫斯科官員堅稱，「烏克蘭的恐怖主義入侵」不會改變戰爭進程。今年大部分時間，俄軍都挾帶人數優勢，在長達1000公里的關鍵東部戰線持續推進，目前已經控制18%的烏克蘭領土。

華府官員認為，烏克蘭的奇襲是一種保護行動，因此使用美國設備也是合宜的，但同時對於烏軍進一步深入敵方領土表達擔憂。一名美國官員匿名表示，如果烏克蘭開始使用美國武器與車輛，占領俄羅斯村莊與其他非軍事目標，可能超出華府設定的限制，而這個限制正是為了避免北約與俄羅斯發生直接衝突。

英國15日則回應，他們提供給烏克蘭的武器，可以被用於俄羅斯境內，協助基輔自衛。一名消息人士說，英國提供的挑戰者2型（Challenger 2）戰車，據信已經在俄羅斯領土上使用。

俄羅斯國防部發布影片也顯示，俄軍無人機在庫斯克摧毀了美國製造的史崔克（Stryker）裝甲車。

 
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