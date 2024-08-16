短延時豪雨再轟4天　下周二前可能有熱帶系統發展

▲周六到下周二天氣不穩定，南部有局部或短延時豪雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（17日）受低壓帶影響，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，嘉義以南可能有短延時豪雨，午後中部以北、各山區也有局部大雨；周日到下周二低壓和西南風影響，各地仍有降雨機會，南部有局部豪雨。另下周二前台灣附近可能有熱帶系統發展，成颱機會低。

中央氣象署預報員張竣堯表示，周末兩天仍處低壓環境，其中周六迎風面中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，嘉義以南雨勢比較明顯，有局部大雨和短延時豪雨，中午過後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北、各地山區有局部大雨或短延時豪雨。

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周日到下周二受低壓帶影響且西南風進一步增強，張竣堯分析，中南部將有不定時短暫陣雨或雷雨，且有大雨機會，尤其南部有局部豪雨，其他地方多雲偶有陣雨或雷雨，午後雨勢增加有局部大雨機會。

張竣堯提醒，下周二到下周六逢年度大潮，低窪地區和沿海在漲潮期間，若雨勢較大容易有積淹水現象。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三到下周五太平洋高壓增強西伸，張竣堯表示，水氣將減少，天氣轉趨穩定，南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地方多雲到晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨。

張竣堯提醒，下周二前環境不穩定，台灣附近可能有熱帶系統發展的機會，預測成颱機會可能比較低，若強度比較強，可能生成熱帶性低氣壓；未來一周颱風生成機會比較低，8月下旬還有機會。