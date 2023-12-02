　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

打造夜間限定浪漫氛圍！　古坑服務區全新升級成休閒好去處

▲古坑服務區歷時一年多修建優化，公共服務區域及裝置藝術全面改裝，創造出夜間限定浪漫氛圍，增加景觀多樣性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑服務區今日開幕邀請台灣知名音樂家張正傑老師與知名演員趙自強親臨現場演出，帶來獨家限定的音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

古坑服務區歷時一年多修建優化，不僅針對品牌店櫃、公共服務區域及裝置藝術全面改裝，引進多家知名餐飲及生活風格店舖，同時更優化停車場整體設計，透過設置多彩的標線及燈飾，不僅創造出夜間限定浪漫氛圍，增加景觀多樣性，同時也方便用路人辨識愛車停放區位。

古坑服務區用紀念利敏東先生所建置的利池升級為生態公園，種植鳶尾花綠化環境，並設置友善無障礙走道、觀景平台與安全護欄，提供用路人親近水畔的賞景空間，吸收芬多精放鬆身心，此外觀景平台更新增花鞦韆地景藝術設施，成為古坑服務區最美秘境，也設置專屬「寵物公園」將大小型犬隻以雙層安全圍網區隔，為飼主及毛孩打造安心的遊玩環境。

▲古坑服務區歷時一年多修建優化，公共服務區域及裝置藝術全面改裝，創造出夜間限定浪漫氛圍，增加景觀多樣性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑服務區歷時一年多修建優化，公共服務區域及裝置藝術全面改裝，創造出夜間限定浪漫氛圍，增加景觀多樣性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

使次開幕進駐許多全新店鋪，其中包括美食專櫃、輕食飲品、生活風格店鋪等3大型態、30間精選優質品牌。服務大廳規劃多樣化的特色美食，提供平價超值的餐點，連鎖大店及在地美食應有盡有，滿足用路人消費需求。同時，也在二樓設置了複合式蔬食主題餐廳，提供用路人健康的蔬食新選擇。

除多元的餐飲店櫃，古坑服務區更獨家引進台灣在地美妝保養品牌及花藝品牌，打破國道服務區過去的僅供用餐小憩印象，全新開幕的「綠堤園藝」，販售鮮花及乾燥花等選擇，五彩繽紛的花朵更為服務大廳添加了浪漫氣息；為滿足民眾旅程中的保養所需，引進「佐登妮絲城堡」、「薰衣草森林」兩大台灣知名保養品牌專業進駐，為旅人帶來無限精彩與品味生活。

▲古坑服務區歷時一年多修建優化，公共服務區域及裝置藝術全面改裝，創造出夜間限定浪漫氛圍，增加景觀多樣性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今（2）日開幕邀請台灣知名音樂家張正傑老師與知名演員趙自強親臨現場演出，帶來獨家限定的音樂饗宴「牛肉麵PK義大利麵親子野餐音樂會」，走出音樂廳在充滿芬多精的利池畔浪漫演出，全程免費入場，12月2日當天09:00-20:00民眾只要於園區內完成拍照並上傳google五星評論，並加入南仁湖官方LINE@好友，即可至服務台兌換獨家小禮品。

古坑服務區為貼心女性服務，結合繽紛花卉為出發點，將成為未來旅途中的最佳休憩點，為旅人帶來無比舒適和豐富的休閒體驗，期待每位用路人蒞臨古坑服務區，共同享受全新的休憩體驗，讓服務區不僅是服務區，更是最貼近旅人生活新景點。

▲古坑服務區歷時一年多修建優化，公共服務區域及裝置藝術全面改裝，創造出夜間限定浪漫氛圍，增加景觀多樣性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑服務區設置專屬「寵物公園」將大小型犬隻以雙層安全圍網區隔，為飼主及毛孩打造安心的遊玩環境。。（圖／記者蔡佩旻翻攝

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►不放棄任何一個學生！5名特殊生參賽　西螺安定國小舞蹈奪冠

►雲林縣囊括3座國家永續發展獎　縣長張麗善：淨零加速農業前進

►不放棄任何一個學生！5名特殊生參賽　西螺安定國小舞蹈奪冠

 

 

ET快訊
國道1死4傷　高公局：台電施工「未核准也無通報」
情侶澳洲打工一半「農場野戰」！　她嗨完遭割草機壓死
賴清德變臉怒吼　女網紅求罵嚇壞「我不想主持了！」
賴清德阻止當立法院長　韓國瑜嗆「先讓3拳」：第4次要還手了
海底撈19歲天菜陸店員！「特別服務」超會撩　脫罩女網友嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「2024台南市耶誕跨年」首場活動總爺登場　吸引近萬民眾同樂

台東國際身障日公益園遊會！　縣府營造無礙環境

新北選前擴大臨檢！淡水加強取締噪音車　今年已通報2146件

國際南島藝術交流日　開啟台東與夏威夷南島海洋文化連結

關山鎮鬧熱「收冬戲」　警與民同在設攤...宣導防詐及交安

台中大甲媽平安祈福遶境東港　警設機動派出所+行動補給站

大台南總工會互動性勞工論壇　企業與勞工共同探討新視野

新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

明華園收冬大戲《劍神呂洞賓》登場　台東關山鄉親超High

基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

手沖咖啡的穩定性測試　她倒細小水柱「繞蚊香」

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

不給摸！米克斯耳朵超靈活　手靠近就往後貼：先給肉肉

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

「2024台南市耶誕跨年」首場活動總爺登場　吸引近萬民眾同樂

台東國際身障日公益園遊會！　縣府營造無礙環境

新北選前擴大臨檢！淡水加強取締噪音車　今年已通報2146件

國際南島藝術交流日　開啟台東與夏威夷南島海洋文化連結

關山鎮鬧熱「收冬戲」　警與民同在設攤...宣導防詐及交安

台中大甲媽平安祈福遶境東港　警設機動派出所+行動補給站

大台南總工會互動性勞工論壇　企業與勞工共同探討新視野

新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

明華園收冬大戲《劍神呂洞賓》登場　台東關山鄉親超High

基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

立法院代表團4日晚赴COP 28　國安局：特勤會確保吳欣盈人身安全

雨連下4天！下周「華南雨彈＋冷空氣」聯手襲台　全台濕涼15度

德妮嗨派對歡樂來襲！　「百變小丑樂園」台南新天地一同歡樂

企橄聯賽決賽組合出爐！台北元坤將力拚二連霸

台中連奪8項媒體民調施政滿意度第一　盧秀燕不居功：感謝全體市民

不會打「逆風球」？　特攻4連勝遭攻破主帥親曝最大隱憂

億萬富豪找回被拐25年兒！他秒獲「3套豪宅」認：身世沒告訴女友

電纜線垂國道釀1死4傷！高公局：台電施工「未核准也無通報」

三重碧華國小50週年校慶　消防局出動「地震體驗車」小朋友樂體驗

糧草不繼？坦言民眾黨「破產邊緣」　柯文哲：靠小額捐款撐到現在

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

地方熱門新聞

台中膝關節醫學權威無預警遭解雇　協調結果出爐

大甲媽首次屏東遶境　特為消防員賜福

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

不放棄任何一個學生　西螺安定國小舞蹈奪冠

台南勞工領袖大學152位學員慶畢業

基隆光影節開幕今點燈　180秒夢幻漫旅光雕秀

新北推富基感蟹三重奏　魚市消費滿額享優惠

南消二大隊防災宣導眾人額樂

台南聖誕樹融入台南400元素閃耀台南

南消四大守護冬日宣導一氧化碳危險

淨化選前治安　金山警擴大臨檢掃蕩不法

竹北就近讀高中　至少要考4個A

大台南總工會互動性勞工論壇

台南guts姐新看板亮相

更多熱門

相關新聞

「2023花生季」虎尾農會狂歡慶百週年

「2023花生季」虎尾農會狂歡慶百週年

虎尾鎮農會2015年推廣花生股東會，讓民眾體驗田間拔花生，並加入DIY花生麻糬手作、花生循環利用DIY等活動，落實「從產地到餐桌」的農業政策。適逢今年度創會100週年，總幹事蔡武吉率團隊擴大舉辦的「千人」花生節活動，活動內容包含花生迷宮探險、尋找花生彩蛋、產銷履歷花生麻糬DIY等熱鬧滾滾。

恐怖驅魔命案！高大成：一家恐陷「集體妄想」

恐怖驅魔命案！高大成：一家恐陷「集體妄想」

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

獨／母子爭吵失手殺人　1兒傷重不治

獨／母子爭吵失手殺人　1兒傷重不治

關鍵字：

古坑服務區國道3號雲林南仁湖企業

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

更多

最夯影音

更多
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面