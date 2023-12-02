打造夜間限定浪漫氛圍！　古坑服務區全新升級成休閒好去處

▲古坑服務區今日開幕邀請台灣知名音樂家張正傑老師與知名演員趙自強親臨現場演出，帶來獨家限定的音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

古坑服務區歷時一年多修建優化，不僅針對品牌店櫃、公共服務區域及裝置藝術全面改裝，引進多家知名餐飲及生活風格店舖，同時更優化停車場整體設計，透過設置多彩的標線及燈飾，不僅創造出夜間限定浪漫氛圍，增加景觀多樣性，同時也方便用路人辨識愛車停放區位。

古坑服務區用紀念利敏東先生所建置的利池升級為生態公園，種植鳶尾花綠化環境，並設置友善無障礙走道、觀景平台與安全護欄，提供用路人親近水畔的賞景空間，吸收芬多精放鬆身心，此外觀景平台更新增花鞦韆地景藝術設施，成為古坑服務區最美秘境，也設置專屬「寵物公園」將大小型犬隻以雙層安全圍網區隔，為飼主及毛孩打造安心的遊玩環境。

▲古坑服務區歷時一年多修建優化，公共服務區域及裝置藝術全面改裝，創造出夜間限定浪漫氛圍，增加景觀多樣性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

使次開幕進駐許多全新店鋪，其中包括美食專櫃、輕食飲品、生活風格店鋪等3大型態、30間精選優質品牌。服務大廳規劃多樣化的特色美食，提供平價超值的餐點，連鎖大店及在地美食應有盡有，滿足用路人消費需求。同時，也在二樓設置了複合式蔬食主題餐廳，提供用路人健康的蔬食新選擇。

除多元的餐飲店櫃，古坑服務區更獨家引進台灣在地美妝保養品牌及花藝品牌，打破國道服務區過去的僅供用餐小憩印象，全新開幕的「綠堤園藝」，販售鮮花及乾燥花等選擇，五彩繽紛的花朵更為服務大廳添加了浪漫氣息；為滿足民眾旅程中的保養所需，引進「佐登妮絲城堡」、「薰衣草森林」兩大台灣知名保養品牌專業進駐，為旅人帶來無限精彩與品味生活。

今（2）日開幕邀請台灣知名音樂家張正傑老師與知名演員趙自強親臨現場演出，帶來獨家限定的音樂饗宴「牛肉麵PK義大利麵親子野餐音樂會」，走出音樂廳在充滿芬多精的利池畔浪漫演出，全程免費入場，12月2日當天09:00-20:00民眾只要於園區內完成拍照並上傳google五星評論，並加入南仁湖官方LINE@好友，即可至服務台兌換獨家小禮品。

古坑服務區為貼心女性服務，結合繽紛花卉為出發點，將成為未來旅途中的最佳休憩點，為旅人帶來無比舒適和豐富的休閒體驗，期待每位用路人蒞臨古坑服務區，共同享受全新的休憩體驗，讓服務區不僅是服務區，更是最貼近旅人生活新景點。

▲古坑服務區設置專屬「寵物公園」將大小型犬隻以雙層安全圍網區隔，為飼主及毛孩打造安心的遊玩環境。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）