陸母投訴「淘寶內褲」害女兒懷孕！店家急澄清：老闆已經結紮

▲一名母親懷疑內褲導致自己女兒懷孕。（示意圖／記者李佳蓉攝）



文／香港01

網購內褲導致懷孕？近日網上流傳有內地網民向淘寶賣家投訴，指「女兒穿你們家內褲懷孕了」，令賣家甚是無奈，解釋內褲並非「受孕傳播途徑」。而賣家客服「為證清白」，甚至大曝工廠與老闆的秘密，指廠內都是中老年女員工，而老闆更是已經進行了結紥，直言不可能發生其投訴內容的事。

事件引起網民熱議，有網民認為是女生意外懷孕後欺騙家長，並批評家長欠缺生理常識，「一個敢說，一個敢信」、「這家長不得驗驗腦子」，亦有人笑言「簡直是醫學奇跡」、「這內褲應該申請專利」。而事發不久，商店老闆更是拍片大曝事件驚人反轉，令網民震驚不已！

該則淘寶賣家與買家的對話截圖近日在網上瘋傳，事源為某淘寶女性內褲商店收到1名買家的售後投訴，對方竟指控賣家的內褲使她女兒「懷孕」。

從對話截圖可見，身為家長的買家於7月27日傳訊連說3次「我女兒穿你們家內褲懷孕了」，而商店客服似感無奈，但仍高情商解釋「內褲是不能作為受孕傳播途徑的。您可以看一下新聞呢，近千年以來沒有這個問題。」然而，該家長仍不依不饒表示會投訴到底，「等着吧投訴你們，我女兒已經跟我說這是你們的問題」、「一個人女生是不可能懷孕的」。

商店客服再次解釋「真的沒有這回事的」，並勸對方去醫院檢查或上網搜尋相關資訊，並表示工廠員工都是「上了歲數的女性員工」，之後甚至相當耿直地大曝老闆秘密，「老闆是結紥了的，不可能發生這樣的事情」。

▼母親向投訴廠商，稱女兒穿內褲後懷孕了。（圖／翻攝微博）



事後客服將這段令人哭笑不得的對話放到社交平台抖音上，而該家長亦得知事件，然後向賣家表示女兒已向其解釋懷孕並非因為內褲的緣故，而是「可能是在一些公共場所游泳館給染上了」。商店客服看到後都十分無言，表示「啊？這…」。而該名家長則表示「你不要不信，這個概率很大的」，但就指已經帶女兒去醫院檢查了，醫生指懷孕與內褲無關，「應該是跟你們沒關係。醫生說過了」。

商店客服見事件最後得以解決，也再拿老闆的結紥手術說笑，打趣稱「這個一定跟我們沒有關係，真的如果條件具備，那我們老闆脫不了關係」。而最後，該家長批評內褲質量欠佳，而客服就笑言「我們質量保證是差中極品」。

事件在網上引起極大迴響，不少網民轉發照片，並猜測買家的女兒是與男生發生性關係意外懷孕後欺騙母親，亦有人批評該名家長欠缺生理常識，「一個敢說，一個敢信」、「小孩這麼騙家長，家長沒辦法只能將計就計了」、「買內褲懷孕能信？這家長不得驗驗腦子」，也有網民笑言「簡直是醫學奇跡」、「這內褲應該申請專利，專治不孕不育」。

結局驚人反轉

然而，1名自稱是商店老闆的網民上周在抖音上傳了2段影片公開真相，令事件迎來驚人反轉。老闆指他一開始聽客服員工說起事件時還以為是玩笑，但後來仔細看過對話後卻意識到「我們廠可能要遇到點麻煩」。他表示，相當擔心對方女兒是真的懷孕並胡亂指控內褲是懷孕來源，那麼工廠便必須配合當局檢測，其間可能要停業1至2個月，而工廠100多個「農村人」員工都會因為停工造成經濟損失。而工廠工資佔員工們家庭收入絕大部份，事件可能直接影響每個員工的家庭。

▼廠商相當錯愕，強調員工都是上了歲數的婦女。（圖／翻攝微博）



為此，老闆透過訂單上的買家電話聯絡到對方，希望釐清事件。數次致電不果後，買家才終於接聽電話，並解釋自己是愛開玩笑的人，也是1名「網絡推手」，本想憑「無里頭對話搏收益」，在不同社交平台利用流量賺取費用。老闆得知事件真相後直言「很痛恨這些人」，並狠罵對方「因為你一個人的收益，間接影響到100多號人，你賺錢不能這樣子賺！」，又坦言擔憂事件影響員工們的生計，指內褲是私密東西，如果真的引起公共衛生事件，對他們工廠絕對是「毀滅性打擊」，所幸最後能尋獲真相才沒有影響到員工們。

原文網址: 女兒着淘寶底褲懷孕？母追究廠商 店員爆老闆秘密澄清結局是... | 其次，老闆亦擔心引起流量問題，怕令人誤會他想利用網上討論度增加銷售，並重申他們不會藉「爆紅」帶貨，也不曾因事件流量獲得任何平台收益，甚至誠實地說其工廠產品價格低廉，質量未必切合所有人預期，勸網民不必因為流量盲目搶購其產品。

不少網民留言支持老闆，並表示「老闆很清醒」、「老闆真的很牛，這件事情看法完全是我沒想到的，做法也很正確也很值得學習」、「老闆很誠實，對於質量沒有隱瞞，對於事件也很上心」。