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香港貓熊生下龍鳳胎！媽媽「19歲初產」創紀錄

▲▼香港貓熊,熊貓「樂樂」「盈盈」成功生下龍鳳胎。（圖／翻攝香港海洋公園）

▲香港貓熊生下龍鳳胎。（圖／翻攝香港海洋公園）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2007年贈與香港一對雄雌貓熊「樂樂」與「盈盈」，8月15日凌晨，19歲的「盈盈」成功產下一對龍鳳胎，這也是香港首次有貓熊誕生。

「樂樂」與「盈盈」居住在香港海洋公園內，今年3月，兩隻貓熊（熊貓）被目擊完成了自然交配，歷經5個月的孕期，「盈盈」分別在15日凌晨的2時05分及3時27分，誕下一對龍鳳胎。

龍鳳胎的媽媽「盈盈」今年19歲，此次生產也創下有紀錄以來，最年長貓熊初次成功產子的紀錄。香港海洋公園表示，盈盈首次生產相當緊張，大部分時間都躺在地上不停扭動，整個生產經歷了5個多小時。

海洋公園提到，首先出生的是雌性的貓熊寶寶，體重約122公克，第二個出生的是雄性的貓熊寶寶，體重約112公克。海洋公園也預告，順利的話，貓熊寶寶可以在幾個月後與遊客見面。

▼「盈盈」生產時相當緊張，但最後成功誕下龍鳳胎。（圖／翻攝香港海洋公園）

▲▼香港貓熊,熊貓「樂樂」「盈盈」成功生下龍鳳胎。（圖／翻攝香港海洋公園）

香港政府表示，這段時期是新誕生大熊貓寶寶的健康關鍵時刻，海洋公園動物護理專業團隊聯同中國大熊貓保護研究中心的專家，正不分晝夜悉心照料「盈盈」及兩位寶寶，直至牠們的狀況完全穩定。

香港特首李家超表示，今年是中華人民共和國成立75周年，「盈盈」和「樂樂」為香港誕下首對可愛的大熊貓，別具意義，「我們再一次衷心感謝國家向香港特區送贈大熊貓，充分顯示對香港特區的關心和支持。」

李家超提到，也感謝海洋公園團隊多年來對大熊貓「安安」、「佳佳」、「盈盈」和「樂樂」的悉心照料，以及中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持，讓大熊貓「盈盈」和「樂樂」得以在香港誕下一對龍鳳胎。

值得注意的是，中國大陸今年還將贈與香港2隻貓熊，這也意味著，香港將會同時擁有6隻貓熊。

▼「樂樂」「盈盈」今年3月被目擊成功交配。（圖／翻攝香港海洋公園）

▲▼香港貓熊,熊貓「樂樂」「盈盈」成功生下龍鳳胎。（圖／翻攝香港海洋公園）

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