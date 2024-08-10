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大陸 大陸焦點 特派現場

貓熊「雲川、鑫寶」加州亮相！　謝鋒：傳遞了中美明確信號

▲▼大陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝大陸駐美使館）

▲大陸駐美大使謝鋒接受美媒訪問。（圖／翻攝大陸駐美使館）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國加州聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）全新的大貓熊館8日舉行開幕儀式，中國大陸近期送來的貓熊「雲川」「鑫寶」也首次亮相與民眾見面。大陸駐美大使謝鋒在接受美國NBC7訪問時表示，「雲川」「鑫寶」的到來傳遞了明確信號，兩國人文交流和地方合作不會止步，中美人民友好的大門開啟就不會關閉。

謝鋒提到，貓熊是中美民間友善的使者，中美兩國人民的大貓熊情緣始於1972年尼克森總統的破冰之旅，遠早於1979年兩國建立外交關係，「大貓熊拉近了中美人民心靈的紐帶，為中美關係發展做出了獨特的貢獻。」

謝鋒指出，大貓熊寄託了中國人民對美國人民的美好情感，「雲川」以白雲和山川為名，令人聯想到一幅美輪美奐、雲霧繚繞的中國水墨畫，「鑫寶」名字的第一個字「鑫」由三個「金」字組成，而加州被譽為「金州」，她的全名寓意著「繁榮和富足的寶藏」，希望能為加州人民帶來好運和祝福。

▼貓熊「雲川」「鑫寶」在加州亮相。（圖／路透社，下同。）

▲▼中國大貓熊睽違21年再赴美。（圖／路透社）

謝鋒說，去年，隨著在美大貓熊陸續期滿回國，許多美國朋友擔心受當前政治氣候的影響，美國會不會出現自1972年以來首次沒有大貓熊的情況，得知「雲川」「鑫寶」即將來臨聖地牙哥後，有加州朋友高興地告訴他，「相信貓熊一定能為中美帶來和平友好！」

謝鋒強調，今年恰逢中美建交45週年，「雲川」「鑫寶」的到來傳遞了明確、重要信號，「中美大貓熊保護合作不會斷檔，兩國人文交流和地方合作不會止步，中美人民友好的大門一經開啟就不會關閉。」

謝鋒還說，大貓熊體現了中華文明崇尚和諧、美美與共、開放包容的價值和精神，寄託了中美兩國人民對友誼和交流的嚮往，傳遞了世界人民對和平與合作的期盼，「希望大家能像關心大貓熊一樣關心中美關係，像珍惜大貓熊一樣珍惜中美人民之間的友誼，像愛護大貓熊一樣愛護世界和平。」

▲▼中國大貓熊睽違21年再赴美。（圖／路透社）

▲▼中國大貓熊睽違21年再赴美。（圖／路透社）

▲▼中國大貓熊睽違21年再赴美。（圖／路透社）

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