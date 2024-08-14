台南休旅車路口突右切　外送員遭擊落！警：未接獲報案

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文指出，8月10日晚上6時24分許，台南市中西區府前路二段、國華街口，一部休旅車在路疑欲強行向右變換車道，將一名直行的熊貓外送員機車撞倒，造成外送員人車倒地，台南市警二分局指出，警方未接獲報案，將待報案後進一步釐清案情。

▲台南市府前路二段、國華街口，一部休旅車在路突然向右變換車道，將一名直行的外送員機車撞倒。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，下同）

10日晚間6時24分許，府前路二段、國華街口發生車禍，一部休旅車在路口疑欲強行向右變換車道，將一名直行的熊貓外送員機車撞倒，造成外送員人車倒地，整個過程被網友行車紀錄器拍下，PO文上傳網路社群引起網友熱議。

台南市警二分局交通分隊長戴川盛指出，有關網路影片『熊貓外送員發生事故』案，影片中係發生於中西區府前路與國華街口，疑因休旅車向右變換車道，與直行之外送機車發生碰撞，惟二分局目前未接獲事故報案，有關事故發生原委，仍待受理報案後釐清案情。

二分局提醒用路人應遵守交通法規，變換車道應禮讓直行車先行，並注意安全距離，避免發生危險；行經路口也應減速看停，一同維護用路人之交通安全。