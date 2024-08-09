好萌又可愛！兩岸棒球小子看大貓熊　東森盃文化之旅前進廈門

記者任以芳／廈門報導

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」完美閉幕，來自兩岸小選手今（9）日搭乘動出前往廈門，第一站去當地老牌靈玲國際馬戲城看大貓熊，園內珍藏印度國寶白虎、澳洲袋鼠、德國棕熊等上百種珍稀動物。兩岸小朋友一起看動物、聽講解，欣賞海獅跳舞、鸚鵡算數學等表演，氣氛歡樂。

▲兩岸棒球小子一起踏上文化學習之旅，首站是廈門靈玲馬戲團 。（圖／記者任以芳攝，同下）

「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節4日到7日在福建連城舉行，由東森文化基金會董事長王令麟帶領台灣4校少棒隊百人團，展開為期8天7夜的棒球文化交流，讓兩岸青少年「以球會友」，在運動中相互認識，同時精心安排文化學習營，帶小朋友去看客家土樓、體驗搭動車，前進廈門欣賞城市風貌。

小朋友來廈門第一站就是靈玲國際馬戲城，這裡住著珍貴大熊貓、澳週國寶袋鼠、印度國寶白虎、德國國寶棕熊、秘魯國寶羊駝，園內共有來自世界各地上百種珍稀動物，同時擁有飯店和可住宿研學營地。

▲鸚鵡表演心算、送花花 。

小朋友走進馬戲動物園，心情超興奮，一直問「貓熊在哪裡？能看到獅子老虎嗎？」逛園區第一站就讓孩子們拍手連連，鳥類中高智商之一的鸚鵡，現場算數學，來能臨時出考題，鸚鵡都能答對。

接下來是互動環節，現場要求小朋友手舉高高，讓鸚鵡挑選心儀之手，送上小紅花。結果，兩岸小朋友高舉半天，最後鸚鵡真的飛來近距離接觸，逗得現場大人小孩十分驚喜。

▲海獅秀 ，小朋友看的好專心。

園區最熱門項目還有海獅表演，黑色的大海獅一開始表演單腳站立，接著又是跳舞、又是轉圈圈，超級靈活的動作，吸引孩子目光。來自台中紅葉國小的小選手也分享，「第一次看到動物表演，裡面動物感覺蠻聰明，我最喜歡還是看貓熊。」

帶團領隊也馬上叮嚀，進入貓熊館不能大聲說話，會驚擾貓熊，可能揍回休息地方不出來了，並且介紹，「鎮館之寶」的兩隻大貓熊是雙胞胎兄弟「思念」「思筠筠」，今年已經9歲。

▲廈門靈玲國際馬戲城的國寶貓熊。

今天出來營業貓熊是「思筠筠」，很給面子在玻璃穿外來回走動好幾次，小朋友也很聽話，安靜看貓熊。來自桃園大勇國小小選手林羿宸直呼「好萌！好可愛！」另外兩名同學表示，「第一次看貓熊，覺得很溫馴，花色好特別。」

好奇的小朋友圍繞在領隊身邊聽動物的故事，彼此一起討論，還不時被考試。比如，領隊問「誰知道老虎領地有多大？」兩岸小朋友透出狐疑眼神時，領隊揭密100至400平方公里，光是高鐵動車就要一個多小時，更別說是開車或走路的距離，範圍十分廣闊。

▲林羿宸（右）小朋友向記者透露，下次想再來福建，還有去北京交流。

將近兩個多小時生態文化之旅，兩岸小朋友在參訪中增進感情。桃園大勇國小的小朋友也分享，這次來大陸飲食發顯跟台灣差不多，都吃梅干扣肉。跟大陸小朋友也沒有代溝，尤其是玩遊戲，因為大陸的遊戲比紅，大家玩都差不多，自然有共同話題。

至於被問到是否想來大陸走走？林羿宸小朋友向記者透露，「有機會想來福建連城，覺得人工草皮棒球場不錯。另外，還想去北京走走。」其他小朋友們也說，「有機會還想來，這次跟大陸小朋友交流真的很開心。」