　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗接棒拚總統！　首度和拜登同台秀團結

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替現任總統拜登（Joe Biden）成為11月代表民主黨角逐總統大位的人選後，兩人15日首度聯合公開露面。（圖／路透）

▲賀錦麗接替拜登代表民主黨角逐總統大位後，兩人於15日首度聯合公開露面。（圖／路透）

文／中央社

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替現任總統拜登（Joe Biden）成為11月代表民主黨角逐總統大位的人選後，兩人15日首度聯合公開露面，在愉快氣氛中展現團結。

法新社報導，拜登與賀錦麗15日現身鄰近華府的馬里蘭州一所社區學院，現場聽眾大喊：「謝謝你，喬！」

拜登因為「聯邦醫療保險」（Medicare）與製藥商達成調降藥價的重大協議而受到讚揚。聯邦醫療保險主要保險對象為65歲及以上的美國人。

但今天的巨星是賀錦麗，她突然投入參選總統後，已將民主黨團結起來，民調也領先共和黨候選人川普（Donald Trump）。

拜登表示：「她（賀錦麗）會是一位出色的總統。」

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替現任總統拜登（Joe Biden）成為11月代表民主黨角逐總統大位的人選後，兩人15日首度聯合公開露面。（圖／路透）

▲賀錦麗15日則扮演副總統角色，只有簡短發言，並強調她很榮幸能在「最傑出的人」底下服務。（圖／路透）

拜登今年81歲，在民主黨人擔心他缺乏精力履行總統職責的情況下，拜登7月21日宣布放棄爭取連任。自此之後，川普這位房地產大亨、醜聞纏身的前總統一直在奮力調整選戰策略。

拜登退選前，川普的民調支持率穩穩上升，一大原因在於他宣稱拜登精神狀態愈來愈差，而拜登搞砸電視辯論，讓這項指控被廣泛接受。

但現在換成59歲的賀錦麗對決78歲的川普，前者的氣勢愈來愈強。

拜登的4年任期來到尾聲成為「跛鴨」，但他15日看起來再度充滿活力，接受自己是名交棒給門生的導師。他在演說中說，民主黨的計畫是「痛扁」共和黨對手，還假裝忘記川普姓什麼，讓聽眾笑開懷。

賀錦麗15日則扮演副總統角色，只有簡短發言，並強調她很榮幸能在「最傑出的人」底下服務。她還說現場充滿對拜登的愛，聽眾則報以歡呼。

拜登與賀錦麗稍早在白宮發布的聯合聲明中指出，與製藥商達成的「歷史性」協議，將調降針對高齡長者的10項重要藥物價格，包括治療糖尿病、心臟衰竭與血栓等疾病的用藥；首年將替美國年長者撙節15億美元（約新台幣484億元），並將替聯邦醫療保險省下60億美元。

這雖然是出自拜登的構想，但拜登似乎選擇與賀錦麗共享這項政績。

ET快訊
快訊／幼兒園狼師毛畯珅重判28年　北市懲處出爐
快訊／陸船翻覆2死　海巡艇長、駕駛不起訴
快訊／毛畯珅性侵6幼童　犯219罪重判28年
快訊／「鴨頭」鄉代妻一身黑現身！　大批白衣人護駕
凱莉催生到一半「五指全開」6.3地震！　躺產床傻眼
獨／補3槍狙殺「鴨頭」！兇手2槍+42彈投案　內行人：武力展
台北震度不到4級卻收到「國家警報」！　氣象署曝原因
快訊／台積電漲20元至963　台股大漲逾390點
彭振聲遭限制出境柯文哲不解　喊司法若公平：傳訊我快把事情釐清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

51人客機飛一半「機艙裡都是煙」！　美國航空緊急迫降

台灣規模6.3地震「日本也有感」　沖繩縣震度曝光

M痘疫情蔓延！　民主剛果：今年已釀548人死亡

賀錦麗接棒拚總統！　首度和拜登同台秀團結

捐50美元助烏克蘭　美公民遭俄法院「認定叛國」判刑12年

年輕黑人都該挺川普！　他投書曝主因：民主黨政策不利非裔

瑞典驚見「M痘病毒株」案例　非洲以外首見

「六人行」男星K他命過量致死！藥頭竟是醫師　5人遭起訴

男嫌6度開嗆親我屁股　法官淡定回「1次93天」結局送他558天監禁

教宗特使與中國進行「真誠對話」！教廷聲明未提讚賞6點共識

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

孫安佐「當真人秀評審」被打！　痛苦摀臉...遭嗆：忍你一整天了

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

影片曝光！疑太白目　孫安佐拳賽當評審惹怒他人遭K.O.

不滿一路被警酒測臨檢3次　騎士怒喊：為什麼叫我吹？

51人客機飛一半「機艙裡都是煙」！　美國航空緊急迫降

台灣規模6.3地震「日本也有感」　沖繩縣震度曝光

M痘疫情蔓延！　民主剛果：今年已釀548人死亡

賀錦麗接棒拚總統！　首度和拜登同台秀團結

捐50美元助烏克蘭　美公民遭俄法院「認定叛國」判刑12年

年輕黑人都該挺川普！　他投書曝主因：民主黨政策不利非裔

瑞典驚見「M痘病毒株」案例　非洲以外首見

「六人行」男星K他命過量致死！藥頭竟是醫師　5人遭起訴

男嫌6度開嗆親我屁股　法官淡定回「1次93天」結局送他558天監禁

教宗特使與中國進行「真誠對話」！教廷聲明未提讚賞6點共識

快訊／性侵6女童重判28年！幼兒園狼師毛畯珅出庭聆判　正面照曝

直播諷全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」！　陸體育記者遭「嚴肅處理」

幼兒園案狼師毛畯珅重判28年　北市行政懲處出爐最重處分小過

民調／72%不滿藍委稱麟洋「中國人驕傲」　挑釁如「回教徒前吃豬肉」

陳佩琪指公司開戶「10萬元是兒子自己的」　嗆：請問犯了哪條法？

人排超長！下個換他「阿嬤超車先結帳」　店員嗆：我就是店長

日本超市LOPIA進駐天母SOGO　開賣自家和牛串「買五送一」

快訊／0214陸船翻覆2死　海巡艇長、駕駛涉過失致死不起訴

合理調整多元共融　南市勞工局23日關子嶺舉辦合理調整論壇開放報名

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

火車沒鳴笛　22歲正妹記者遭撞飛慘死

拿陌生人一顆糖果　8歲童半裸陳屍河畔

「六人行」男星K他命過量致死　藥頭竟是醫師

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

男嫌6度開罵　法官送他558天監禁

瑞典驚見「M痘病毒株」案例　非洲以外首見

即／ChatGPT深夜大當機！全球網友哀號

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

烏軍宣布：正在庫斯克興建軍事司令部

加薩死亡人數破4萬　最新一輪停火談判卡達重啟

岸田文雄向靖國神社獻祭祀費 中國向日本提交涉

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

更多熱門

相關新聞

年輕黑人都該挺川普！　他投書曝主因

年輕黑人都該挺川普！　他投書曝主因

美國總統大選將於11月登場，隨著共和黨與民主黨確認參選人後，許多意見領袖也開始表態，共和黨內一名非裔男性地區幹部就投書媒體表示，他在民主黨歐巴馬執政期間遭裁員且失業多年，甚至一度無家可歸，直到2016年川普上任才一夕翻身，呼籲非裔選民站出來將票投給川普。

華茲接受范斯挑戰　10/1舉辦美國副總統電視辯論

華茲接受范斯挑戰　10/1舉辦美國副總統電視辯論

12歲女童受重傷！爸媽拒送醫害丟命

12歲女童受重傷！爸媽拒送醫害丟命

專家：金正恩10月恐核試、射彈飛越日本挑釁

專家：金正恩10月恐核試、射彈飛越日本挑釁

錯過飛機抓狂！31歲女機場拿螢幕砸地勤

錯過飛機抓狂！31歲女機場拿螢幕砸地勤

關鍵字：

拜登賀錦麗民主黨美國總統2024美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜宣布離開台灣感性喊：感謝所有人

快訊／國家警報響！　07：35地震全台有感

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

瑞芳1死2傷車禍　情侶遭撞嚇倒衝下車

快訊／07:35台灣東部海域規模6.3「極淺層地震」　最大震度4級

角頭「鴨頭」被槍殺！　民代妻IG發聲了

超兇女店員穿細肩帶上班！竟遭報警檢舉

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！妻子是美女民代

角頭「鴨頭」被槍殺　警疑幕後指使者是他

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

陳詩媛再次道歉「關閉Threads帳號」

今年地震特別多！　氣象署證實：情形較異常

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

快訊／6.3地震狂晃！中彰大貨車成「恐怖搖搖車」

更多

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面